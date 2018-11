Vasco NonStop Live 2019 | da giovedì le prevendite per quattro date a Milano

‘NonStop Live 2019’ - Vasco Rossi in concerto a Milano e Cagliari : info e dettagli : Vasco Rossi in concerto con il ‘NonStop Live 2019’: il rocker farà 4 performance a Milano e poi si sposterà a Cagliari Dopo aver attraversato l’Italia dal sud al nord l’estate scorsa, il NonStop Live 2019 che arriverà a Giugno, farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari. Escluse le Prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città. In Sardegna la vera sfida, quella di portarci l’intera gigantesca ...

Al via le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 : date - accesso esclusivo fan club e info disabili : Le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 abbattono l'ultimo muro sul tour che il Blasco terrà il prossimi giugno. Le tappe annunciate sono quelle di Milano e Cagliari: non sono previsti concerti in altre città se si fa eccezione per la location scelta per le prove tecniche e generali. A distanza di anni, il tour di Vasco Rossi si prefigge una nuova sfida. La musica del rocker di Zocca torna infatti in Sardegna, facendo ...