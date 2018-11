Valentino Rossi e Luca Marini | la mamma ' Non ho mai avuto paura'

Moto2 - Marini all’attacco : “l’anno prossimo voglio il Mondiale. Valentino Rossi? La Yamaha deve ascoltarlo” : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha svelato le proprie emozioni dopo la vittoria di Sepang in Moto2, parlando anche di Bagnaia e di Valentino Rossi Prima vittoria in Moto2, proprio nel giorno del titolo mondiale di Bagnaia. Quanto successo in Malesia all’interno dello Sky Racing Team VR46 appare come un vero e proprio passaggio di testimone, con Luca Marini pronto a dare la caccia nel 2019 a quel Mondiale adesso nelle mani di ...

Dai tweet sdolcinati post Malesia alla sfida di San Siro - duello… del tifo tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo : I due piloti di MotoGp saranno a San Siro questa sera per assistere alla partita di Champions League tra Inter e Barcellona Il tweet pieno di ammirazione di Jorge Lorenzo e la risposta di Valentino Rossi, segnali di… rispetto dopo il Gp della Malesia tra il pesarese e il maiorchino. Archiviata però la gara di Sepang, saltata dal ducatista per via del suo infortunio al polso, i due piloti sono adesso pronti a sfidarsi idealmente a San ...

Moto2 - Luca Marini non è più “il fratello di Valentino Rossi”. Un pilota ormai maturo che può puntare al Mondiale e alla MotoGP : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del MotoMondiale 2018. Nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

MotoGp – Valentino Rossi esilarante in modo… macabro : “meglio nascondere corde e sgabelli” : Valentino Rossi non perde il sorriso e la voglia di scherzare: la battuta esilarante ma macabra dopo la caduta del Gp della Malesia Domenica felice a metà per Valentino Rossi ieri in Malesia: il Dottore è sicuramente euforico per la prima vittoria iridata del fratello minore Luca Marini e per il titolo Mondiale di Moto2 conquistato da Bagnaia. Il nove volte campione del mondo però non può essere altrettanto euforico per la sua gara sul ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘difende’ Rossi sui social - Valentino risponde : lo scambio di tweet tra i due ex nemici : Jorge Lorenzo dopo il Gp di Malesia, ha commentato su Twitter la prestazione di Valentino Rossi: lo scambio di tweet tra il maiorchino ed il Dottore Nonostante i vecchi dissapori, pare che tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi viga oggi stima reciproca. Al contrario di quanto successo ieri tra il maiorchino ed il compagno di box Andrea Dovizioso (LEGGI QUI), Lorenzo ha espresso il suo rispetto nei confronti della prestazione del Dottore a ...

MotoGP - Gp Malesia Gara : La caduta di Valentino Rossi analizzata da Sanchini [Video] : Come analizzato da Mauro Sanchini, allo Sky Sport Tech, la causa scatenante della caduta di Rossi è stata la perdita del posteriore. Probabilmente la spalla della gomma era ormai a molto consumata e ...

MotoGp – Marquez trionfa (anche) a Sepang - Valentino Rossi cade sul finire della gara : le FOTO più belle del Gp di Malesia : Marc Marquez vince il penultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Valentino Rossi cade e fa disperare i suoi tifosi: le immagini più belle del Gp di Malesia disputato sul circuito di Sepang Il Gp di Malesia ha regalato grandi emozioni agli appassionati di MotoGp. Marc Marquez, nonostante si sia già laureato campione del mondo in Thailandia, ha saziato la sua fame di vittorie con l’ennesimo trionfo stagionale, precedendo ...

Moto3 – Biaggi in pista con il Max Racing Team - l’ex pilota commenta la possibile sfida con Valentino Rossi : “rivalità finita” : Max Biaggi manager e proprietario del Max Racing Team di Moto3, l’ex pilota di MotoGp parla del suo nuovo ruolo nel mondo dei motori “Da atleta non capivo tanto le ragioni di proprietà e sponsor, adesso ho realizzato che bisogna per forza mantenere autorevolezza, ruoli e gerarchia. Da pilota non avevo manager ed ero io a occuparmi del contratto: discutevo, chiedevo, esigevo. Ora che tratto io con i piloti ho capito che a volte tutto ...

MotoGP : Valentino Rossi deve smettere? La caduta a Sepang un brutto colpo ma la prestazione della gara malese smentisce i detrattori : Nell’era social si è abituati a valutare con estrema superficialità. Talvolta basta un titolo di una condivisione Facebook per sparare a zero. Si parla di sport, in questo caso di motociclismo, e sul banco degli imputati c’è Valentino Rossi. Il “Dottore“, a secco di titoli iridati in MotoGP da ormai un decennio, non ne vuol proprio sapere di attaccare il casco e la tuta al chiodo e, nonostante le quaranta primavere siano ...