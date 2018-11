Valentina Pegorer aspetta una figlia da Boss Doms | l' amore nato a Pechino Express

blogo

(Di martedì 6 novembre 2018) La "clubber", nonché modella e web influencer,un figlio. Lo ha annunciato la stessa 28enne milanese su Instagram: "Negli ultimi sei mesi siete stati cosí tanto distratti dalla mia scollatura che non vi siete accorti che il vero miracolo accadeva poco più in basso ... L'estate è così lontana che mi sono concessa la prova costume al contrario", ha scritto, pubblicando le foto del pancione al sesto mese di gravidanza (sarà una femminuccia). Pochi sanno che il papà della nascitura sarà, al secolo Edoardo Manozzi, ovvero il produttore e dj romano che da anni lavora al fianco del fenomeno Achille Lauro.La relazione traed Edoardo è nata tra il Taiwan e il Giappone, durante la loro partecipazione alla sesta edizione di: entrambi, infatti, hanno partecipato all'adventure reality di Rai 2 (arrivando in finale). La passione ...