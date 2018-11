Uscita PUBG per PS4 imminente? Forti indiscrezioni al 6 novembre

Avvistato PUBG per PS4 : annuncio - Uscita e dettagli imminenti? : PUBG uscirà su PS4? Questa è la notizia, anzi l'indiscrezione, che sta circolando in queste ore. Il gioco è stato registrato nei listini della Game Rating and Administration Committee of Korea. Questo significa che potrebbe arrivare un annuncio ufficiale da un momento all'altro. Per ora PUBG è comunque un'esclusiva legata in maniera molto stretta a Xbox One nel reparto console. Ma PUBG Corp. non ha mai detto che sarebbe stato impossibile ...