Usa | repubblicani avanti in Senato ma rimane il nodo della Camera

(Di mercoledì 7 novembre 2018) La sfida di Donald Trump comincia in Indiana dove si sono chiusi i primi seggi. Il repubblicano Mike Braun è infattial candidato democratico Joe Donnelly (53,6% delle preferenze contro il 40,7%). Lo spoglio è appena iniziato con appena l'1% dei voti scrutinati in questa cruciale corsa per il controllo delUsa.che, per ora, sembra premiare i, che controllerebbero 42 seggi contro i 23 dei dem. Ma, come detto, lo spoglio è appena iniziato e la partita da giocare è ancora alle battute iniziali.Il voto rappresenta, per forza di cose, anche un referendum per Donald Trump. In questi due anni l'economia ha cominciato a volare, così come Wall Street, e la disoccupazione è arrivata ai minimi storici. Tutti punti a favore messi a segno dal tycoon. Ma le incognite sono ancora molte e, come riportato sul Giornale, ruotano tutte attorno al Mississippi.