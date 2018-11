Usa | oggi le elezioni midterm | cosa c’è da sapere

Spread BTP/Bund a 292 punti - oggi attese le elezioni Usa : ...la volontà di promuovere la manovra così com'è sottolineando proprio la sua direzione espansiva tesa a contrastare i pericoli di un rapporto debito/Pil eccessivo e di un rallentamento dell'economia ...

Khashoggi - Erdogan accUsa : 'L'ordine di ucciderlo è arrivato dalle alte sfere saudite' : In un editoriale sulle colonne del Whashington Post, Erdogan lancia precise accuse sul caso Khashoggi . 'L'ordine è arrivato dal più alto livello del governo saudita'. Il presidente della Turchia ...

Accadde oggi - il 2 novembre del 2012 cancellata la maratona di New York per i danni caUsati dall’uragano Sandy [FOTO] : 1/10 ...

Maltempo : alla Camera deputati assenti a caUsa di pioggia e vento - seduta sospesa : Lavori parlamentari sospesi per Maltempo. alla Camera, dove si esamina il decreto legge per Genova, diversi deputati hanno lasciato gli scranni vuoti per la difficoltà a raggiungere la capitale. Il presidente di turno Fabio Rampelli, anche alla luce di quanto veniva riferito sulle ragioni delle assenze legate alle condizioni meteorologiche “avverse”, ha quindi sospeso la seduta, con ripresa prevista alle 15 e 30. L'articolo Maltempo: ...

Mario Tozzi : "Non è la pioggia a caUsare danni. Con asfalto e cemento abbiamo creato il rischio dove prima non c'era" : "Quando piove così tanto non dobbiamo guardare il cielo e le nuvole. Dobbiamo guardare quello che succede a terra". Il problema, quando si verificano fenomeni di maltempo, infatti, secondo il geologo Mario Tozzi, non è la quantità d'acqua che cade, ma il modo in cui reagisce il terreno. E il suolo, in Italia, è stato maltrattato per troppo tempo: "Noi abbiamo le nostre colpe. Con l'asfalto e il cemento abbiamo creato ...

CAROVANA DI MIGRANTI : MESSICO OFFRE PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO/ In migliaia rifiutano : vogliono gli Usa : CAROVANA di MIGRANTI: MESSICO OFFRE PERMESSO di SOGGIORNO: l'offerta del presidente Nieto rifiutata da migliaia di persone. Il loro obiettivo restano gli Usa.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Usa : "Omicidio Khashoggi mina stabilità" : 16.16 L'uccisione del giornalista e dissidente saudita, Jamal Khashoggi, "mina la stabilità regionale" e il Dipartimento di Stato americano prenderà ulteriori misure in risposta al suo assassinio. Così il ministro della Difesa Usa nel suo intervento alla Conferenza internazionale Manama Dialogue, in Bahrain. Intanto, circa la richiesta della Turchia di estradare i sospetti autori del delitto, il ministro degli Esteri di Riad, al-Jubeir, ha ...

Luigi Chiatti rompe il silenzio : "ScUsatemi per quello che ho fatto. Oggi sono una persona diversa" : Nonostante il Tribunale di sorveglianza di Cagliari lo abbia dichiarato ancora "socialmente pericoloso", prolungando di altri due anni la sua permanenza nella Rems di Capoterra in cui si trova dal ...

Il figlio di Khashoggi giunto negli Usa : 4.54 E' arrivato negli Usa, a Washington, Salah bin Jamal Khashoggi,figlio maggiore di Jamal Khashoggi,il giornalista saudita collaboratore del Washington Post,assassinato a Istanbul nel consolato dell'Arabia Saudita il 2 ottobre. Lo ha rivelato alla Cnn una fonte vicina alla famiglia, dopo che Salah era stato fotografato mentre riceveva le condoglianze del re Salman e del principe Mohammed bin Salman, da molti considerato il mandante ...

L'attacco di Rohani : "I sauditi non avrebbero ucciso Khashoggi senza il sostegno Usa" : L'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi non ci sarebbe mai stato, secondo il presidente iraniano, se gli Usa non avessero sostenuto l'Arabia Saudita. "Non credo che un Paese osi fare una cosa del genere senza il sostegno degli Stati Uniti", ha dichiarato Hassan Rohani in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato iraniana. La vicenda sarà, secondo il presidente iraniano, un test per le potenze occidentali: "senza dubbio le ...

Dj Fabo : oggi la sentenza della Consulta per Cappato - accUsato di istigazione e aiuto al suicidio : L'esponente dei radicali è finito a processo di fronte alla Corte d'Assise che ha sollevato il dubbio sulla costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale. Rischia una pena tra i 5 e i 12 anni ...