Usa-Cina | Kissinger | Washington e Pechino chiariscano le loro linee rosse per evitare un

Commercio - Cina e Usa si riavvicinano : Borse positive. Spread sotto 290 punti : L'economia americana, nel mese di ottobre, ha creato 250 mila nuovi posti di lavoro, ben al di sopra delle attese che erano di 190 mila. La disoccupazione resta stabile al 3,7% mentre l'accelerazione ...

Usa-Cina - la telefonata fra Trump e Xi : verso la fine della guerra commerciale : La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è arrivata forse alle sue fasi finali. E potrebbe risolversi con un accordo che faccia contente entrambe le parti. Win-win: tutti vincono, nessuno perde. Proprio come piace a Pechino. Il presidente Usa Donald Trump ha infatti incaricato i suoi uomini di stilare una bozza di accordo commerciale con la Cina. Tutto fa pensare ad un prossimo incontro faccia a faccia tra i due leader a latere del G20 ...

Commercio - Cina e Usa si riavvicinano : volano le Borse. Spread sotto 290 punti : MILANO - Ore 12:00. I mercati tornano a sperare in una soluzione 'pacifica' alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e i listini volano. A far prendere quota all'ottimismo è stata una ...

La distensione Cina-Usa traina le borse asiatiche : Taiwan cinta d'assedio dalla Cina di Xi Jinping. Quella odierna dei mercati asiatici è stata una vera e propria corsa ad alta velocità dopo l"annuncio di una notevole distensione nelle relazioni commerciali tra Usa e Cina che pare allontanare, almeno per il momento, lo spettro di una guerra economica a tutto campo tra i due Paesi.Come riporta l"Huffington Post, "Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del 2,7%, Shenzhen del ...

Usa - crescita solida continua. Inflazione vicina a target FED : Nel complesso, ci aspettiamo che la crescita resti solida, con effetti positivi derivanti dall'allentamento della politica fiscale che ha aiutato la crescita di breve periodo - spiega Gero Jung -. ...

Il disgelo commerciale tra Usa e Cina fa volare le Borse asiatiche. Bene anche i listini europei : Le Borse asiatiche volano dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a punto una bozza di accordo commerciale da discutere in occasione del G20 in Argentina. Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del ...

