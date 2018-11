Unomattina | Mauro Corona attacca le conduttrici Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti

caffeinamagazine

(Di martedì 6 novembre 2018)non è uno che la manda a dire e pure stavolta non si è smentito: contattato telefonicamente da, lo scrittore e alpinista – che da anni vive ritirato in un condizione di otium montano, per così dire – non ha avuto peli sulla lingua. Hato pesantemente le duediera intervenuto in trasmissione per parlare dei danni del maltempo in Italia, ma le due presentatrici hanno dovuto tagliare corto per fare spazio al TG1. «Non chiamatemi più se non mi lasciate finire di spiegare il concetto, andate a quel paese», ha dichiarato imbufalito lo scrittore, lasciando di stucco le due, da sempre molto sensibile alle tematiche ambientali, non ha evidentemente preso di buon grado il poco spazio concessogli daper parlare dei danni causati dal maltempo. D’altra parte la ...