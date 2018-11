United | Mourinho | con Pogba buon rapporto

Manchester United in ansia - Lukaku a rischio per il match con la Juve : Mourinho pessimista : L’attaccante del Manchester United potrebbe saltare il match dello Stadium contro la Juventus, Mourinho appare pessimista sul suo utilizzo Il Manchester United sembra essersi messo alle spalle la crisi, riuscendo a rimanere imbattuto nell’ultimo mese di Premier League. Adesso l’obiettivo è quello di prendersi il primo posto nel Girone H di Champions League, ma non sarà facile arrivare davanti ad una super ...

Premier - Bournemouth-Manchester United 1-2 : vittoria in trasferta per Mourinho [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Bournemouth Manchester United 1-2 : gol e highlights. Rashford al 92' - rimonta di Mourinho : Bournemouth-Manchester United 1-2 11' Wilson, B,, 35' Martial, M,, 92' Rashford, M, Bournemouth, 4-4-2, : Begovic; Francis, S. Cook, Aké, Smith; Stanislas, 91' Surman,, L. Cook, 68' Gosling,, Lerma, ...

Premier League - rimonta e sospiro di sollievo per lo United di Mourinho : Bournemouth sconfitto a fatica dal Manchester United di Josè Mourinho, Rashford trova l’acuto da 3 punti allo scadere Josè Mourinho ha vinto in rimonta contro il Bournemouth. Il suo Manchester United non ha giocato bene, come sempre in questa stagione del resto, ma ha portato a casa tre importantissimi punti dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo. Un guizzo di Martial ed il gol a tempo scaduto di Rashford, hanno fatto ...

Premier League - Mourinho crede nella rimonta dello United : “Saremo tra le prime quattro entro fine anno” : Josè Mourinho è fiducioso sulle possibilità di rimonta del suo Manchester United, attualmente fuori dalla zona che vale un posto in Champions League. “Quando sei fuori dalle primi quattro non penso che si debba parlare di titolo. Quando saremo tra le prime quattro, cosa che credo riusciremo, allora potremo guardare in alto, vedere la distanza e pensare al calendario“. Alla vigilia della gara contro il Bournemouth, lo Special ...

United - Mourinho abbraccia i ragazzi salvati dalla grotta thailandese : Un nuovo ritrovato sorriso nel viso dei bambini che solo qualche mese fa hanno vissuto l'incubo più grande della loro giovane esistenza. José Mourinho ha infatti incontrato nel centro sportivo di ...

Manchester United - Mourinho svela il futuro di Ibra e poi annuncia : “Lukaku tornerà al gol” : Josè Mourinho, nella conferenza pre partita in vista del prossimo turno di Premier, ha chiuso le porte a un possibile ritorno al Manchester United di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico portoghese confida ancora in Romelu Lukaku, sebbene l’attaccante belga sia a secco da 8 partite: “Ogni gara sento sempre che è quella buona per rivederlo in gol e succederà, ritroverà la fiducia e tornerà ai suoi abituali livelli“. Mou se la ...

Manchester United Juventus - Mourinho : 'Bonucci-Chiellini professori ad Harvard'. Sky Tech spiega perché : "Avremmo potuto ottenere un risultato diverso per come abbiamo giocato nel secondo tempo. Ma questo non è stato possibile soprattutto a causa di Mr. Bonucci e Mr. Chiellini. Loro potrebbero andare a ...

Manchester United - Mourinho sincero : “Juventus di un altro livello” : Sconfitta per il Manchester United nella gara di Champions League contro la Juventus, ecco le dichiarazione di José Mourinho in conferenza stampa: “abbiamo giocato contro una delle più grandi candidate alla vittoria della Champions League. Abbiamo fatto il possibile, avremmo potuto ottenere un altro risultato, specie per come giocato nella ripresa. Non ci siamo riusciti perché Bonucci e Chiellini devono dare lezioni a Harvard su come ...

Man.United-Juventus 0-1 : super Dybala - Mourinho finisce ko : La Juventus batte il Manchester United grazie a un gol di Dybala all'Old Trafford e prenota la qualificazione per gli ottavi di finale. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

United-Juventus - cori contro Mourinho : “l’interista” risponde mimando il Triplete [FOTO] : Manchester United-Juventus, partita con un tocco di nerazzurro: Mourinho ha stuzzicato i tifosi bianconeri con il gesto del Triplete Manchester United-Juventus, cori contro Mourinho durante la gara da parte dei supporters bianconeri che hanno stuzzicato lo Special One. Il tecnico dei Red Devils ha risposto ai cori con un gesto, mimando un tre che sa tanto di interista. Il simbolo mimato con le tre dita è infatti legato al Triplete ...

Juventus - lezione a Mourinho Dybala doma lo United : 0-1 E la Roma ne fa 3 al Cska : La squadra di Allegri controlla il gioco per la maggior parte della partita e passa in vantaggio al 17’ su uno spunto del portoghese. Red Devils timidi

Manchester United-Juventus : 0-1. I bianconeri sbancano l’Old Trafford - Mourinho surclassato : Con Dybala al posto dell’infortunato Mandzukic e con Cuadrado a rilevare a sorpresa Federico Bernardeschi, il primo tempo dei bianconeri è riassumibile in un solo aggettivo: sontuoso, con gli uomini di Allegri padroni del campo sin dall’inizio e per tutti i 45 minuti. La conferma della superiorità? Szczesny, ben protetto da Chiellini e Bonucci, non è stato mai chiamato in causa, mentre il suo omologo De Gea ha dovuto compiere almeno ...

Manchester United - problemi con il traffico : Mourinho va allo stadio a piedi : TORINO - Come contro il Valencia , il traffico ostacola il Manchester United . Red Devils in leggero ritardo all' Old Trafford , dove sono arrivati poco meno di un'ora prima del calcio d'inizio della ...