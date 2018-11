Ue dà ragione all' Italia | danni da riso di Birmania e Cambogia

L'Ue dà ragione all'Italia : danni economici dal riso importato da Birmania e Cambogia : La Commissione Ue ha dato ragione ai produttori italiani di riso, segnalando un danno economico causato dalle importazioni a dazi zero da Cambogia e Birmania. Sono le conclusioni dell'indagine avviata ...

L'Ue dà ragione all'Italia : danni economici dal riso importato da Birmania e Cambogia : "Nei prossimi giorni lavoreremo per avere la conferma definitiva", ha commentato il ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio

L’Ue dà ragione all’Italia : danni da import riso da Birmania e Cambogia : La Commissione Ue dà ragione ai produttori italiani di riso: c'è stato danno economico causato dalle importazioni a dazio zero da Cambogia e Birmania, Paesi per i quali potrebbe essere...

Francesca Cipriani delusa dalla Marchesa : “Hai perso la ragione!” : La Marchesa e Francesca Cipriani: il retroscena al Grande Fratello Vip Dopo la lunga intervista che La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ha fatto oggi con Barbara d’Urso a Domenica Live, nello studio di Cologno Monzese ha fatto il suo ingresso Francesca Cipriani, arrabbiatissima a causa del comportamento che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva mostrato dentro la Casa. L’ex naufraga aveva infatti ribadito ...

F1 - il Tribunale d’Appello della FIA dà ragione alla Renault : confermata la squalifica di Monza per Grosjean : I giudici hanno confermato la squalifica comminata al termine del Gp di Monza a Grosjean per una irregolarità del T-Tray Niente da fare per il Team Haas, il Tribunale d’Appello della FIA ha confermato la squalifica comminata a Grosjean al termine del Gp di Monza, escluso per una irregolarità al T-Tray rilevata dalla Renault dopo la corsa italiana. La scuderia americana aveva fatto ricorso presentando un corposo dossier, basato ...

Prescrizione - Fi e renziani insorgono all’unisono contro il blocco : “Non serve - tutelare ragionevole durata dei processi” : A capo dell’insurrezione contro il blocco della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio si uniscono Forza Italia e renziani. Si dice pronto a “una sommossa costituzionale” il deputato forzista Francesco Paolo Sisto, mentre le definisce “norme incostituzionali da Stato di polizia” il costituzionalista democratico Stefano Ceccanti. Tutti convinti che sulla Prescrizione si sia già trovato “un ...

Salvini lancia l'amo alla Meloni : "ragionerò con lei per le Europee e per Roma" : "Sono contento di aver fatto con lei la corsa per le comunali di Roma, eravamo soli contro il mondo e siamo arrivati a tanto così dal vincere soprattutto per merito di Giorgia. Col senno del poi probabilmente anche i romani avrebbero preferito che fosse andata in maniera diversa, che ci fosse un'altra donna in quel posto lì. Troviamoci per ragionare di Europa e anche di Roma". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno ...

Savona - alla Ubik incontro con la scrittrice Laura Dalla ragione : Venerdì 26 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con la scrittrice Laura Dalla Ragione, Psichiatra e psicoterapeuta, Responsabile del Centro disturbi del comportamento ...

'La letteratura trae forza e ragione di esistere dalla sua marginalità' : Tommaso Pincio si racconta : Della sua esperienza decennale come direttore di una galleria d'arte internazionale e della sua conoscenza diretta del mondo della pittura, cosa ricorda invece con maggior piacere? "Tutto, benché ...

Dl fiscale 'bollinato' dalla ragioneria e trasmesso al Quirinale : Il dl fiscale collegato alla manovra è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato ed è stato trasmesso al Quirinale. Lo riferiscono fonti di governo.

Dl fiscale 'bollinato' dalla ragioneria e trasmesso al Quirinale : Il dl fiscale collegato alla manovra è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato ed è stato trasmesso al Quirinale. Lo riferiscono fonti di governo.

Rita Dalla Chiesa : "L'ascesa di Salvini? C'era bisogno di concretezza. La gente lo ama e ha ragione" : Rita Dalla Chiesa si schiera con Matteo Salvini. Intervenuta a "I Lunatici" di Rai Radio2 la giornalista ha commentato la situazione politica attuale, soffermandosi sulle capacità del vicepremier leghista. 17 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Rita Dalla Chiesa incorona Salvini : 'La gente lo ama a ragione - serviva concretezza' : Attorno a Matteo Salvini il dibattito è sempre acceso. Le sue politiche non rischiano certo di passare inosservate, così come i suoi modi ed i suoi toni. Non a caso, persino dal mondo dello spettacolo, molto spesso si registrano levate di scudi nei confronti del suo modo di fare, in special modo sui migranti e su quella che sarebbe un'eccessiva attuazione del suo motto Prima gli italiani. Ci sono, però, anche personaggi dello show-business che ...

Rita Dalla Chiesa loda Salvini : “serviva concretezza”/ Audio “la gente lo ama e ha ragione : non sono razzisti” : Rita Dalla Chiesa "loda" Matteo Salvini: "c'era bisogno di concretezza, la gente lo ama e ha ragione". Endorsement a sorpresa pro-Lega: "non sono razzisti"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:48:00 GMT)