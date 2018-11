Udine | Pensava che il figlio stesse dormendo ma era morto da giorni

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) L'anziana madreche ilsoltantoda una settimana mentre invece erae a chiamare i soccorsi sono stati i viciniI vicini hanno chiamato la polizia locale dopo che la puzza, fortissima, aveva invaso il pianerottolo. Era un odore strano, tanto da spingere i vicini a chiamare i soccorsi perché qualcosa in quell'abitazione era successa. Ieri pomeriggio gli uomini della Polizia locale hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione di Giovanna Defendi, 82 anni, che vive a Latisana in provincia di. All'interno dell'abitazione hanno trovato un cadavere, quello deldi 56 anni all'anagrafe Vani Colombara. Eradama, nonostante tutto, la madre continuava comunque a trattarlo come sesoltanto riposando. Infatti la donna nonfosse, ma chesemplicemente riposando perché tanto stanco.Inizialmente i vicini ...