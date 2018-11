Tumori | ogni anno 150mila pazienti soffrono di dolore intenso

meteoweb.eu

: Tumori allo stomaco, ogni anno quasi 13mila nuovi casi in Italia: - VideoInfoNapoli : Tumori allo stomaco, ogni anno quasi 13mila nuovi casi in Italia: - CorriereAdriati : Tumori allo stomaco, ogni anno quasi 13mila nuovi casi in Italia (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggiornat… - Maximopenta5 : RT @mattinodinapoli: Tumori allo stomaco, ogni anno quasi 13mila nuovi casi in Italia -

(Di martedì 6 novembre 2018) Dura da mezz’ora a 60 minuti. In una scala da 0 a 10 può raggiungere picchi di 8-9. È ilepisodico(BTP, BreakThrough cancer Pain), che interessain Italianuovioncologici, con un impatto significativo sulla qualità di vita nell’85% dei casi. Una forma di “nel”, perché queste persone convivono anche con il cosiddetto “di fondo”, trattato con farmaci a base di oppioidi. È italiano il primo studio al mondo che ha indagato nel dettaglio il disturbo, per definire le strategie migliori per affrontarlo. Si chiama IOPS-MS, ha coinvolto 4.016di 32 centri e viene presentato oggi al Ministero della Salute in un convegno nazionale. “Ilepisodicoè ancora sottovalutato e trattato in modo non corretto – spiega il prof. Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B del Policlinico Umberto I di Roma e Ordinario di ...