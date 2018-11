Tumore al colon retto | sempre più diffuso soprattutto tra i giovani | attenzione ai sintomi

meteoweb.eu

(Di martedì 6 novembre 2018) Ilalpiùe ad esserne colpiti sono: il tasso di incidenza nella popolazione adulta di età compresa tra 20 e 39 anni è in continua crescita. A dare l’allarme è stata l’ultima ricerca condotta sulla popolazione europea e presentata nel corso della United European Gastroenterology Week, secondo la quale si registra un costante aumento del tasso d’incidenza di questo tipo di, circa il 6% ogni anno dal 2008 al 2016, per gli individui di età tra i 20 e i 39 anni, mentre dai 40 ai 49 anni di età il tasso aumenta dell’1,4%. In base ai dati raccolti dai registri nazionali sui tumori di ben venti Paesi, tra i quali anche l’Italia, negli ultimi 25 anni i tassi di incidenza relativi al carcinoma-rettale sono passati da un incremento dell’1,5% nel periodo compreso tra il 1990 e il 2008, al 7,4% nel periodo ...