Tsunami nel mediterraneo | la mappa delle zone a rischio | dalla Sicilia al Salento

TERREMOTO IN GRECIA : PAURA A ZANTE E AL SUD/ Tsunami nel Mediterraneo potenzialmente devastanti : TERREMOTO in GRECIA, PAURA a ZANTE e al sud Italia. Coinvolti anche due riccionesi “Tremava tutto”. Il racconto di due italiani in vacanza nel Peloponneso(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Nel Mediterraneo rileviamo uno Tsunami entro mezz'ora. Ma può essere troppo : La forte scossa di terremoto che ha avuto come epicentro un punto non lontano dalle coste ioniche della Grecia ha originato anche un maremoto , che, per fortuna, ha generato onde davvero molto basse ...

INGV : comunicato e aggiornamento sul maremoto (Tsunami) nel mar Ionio del 26 ottobre 2018 : Piccola onda di tsunami nel mar Ionio, ecco il comunicato dell'INGV e l'aggiornamento. Il potente terremoto avvenuto oggi 26 ottobre 2018, alle 00.54, nel mar Ionio sud-orientale non solo ha colpito...

Terremoto M. 6.8 a Zante e allarme Tsunami nel mar Jonio - Paolo Messina del CNR a MeteoWeb : “magnitudo elevatissima - 20-25 volte superiore a L’Aquila” : “Fortunatamente stavolta non ci sono state vittime e l’allarme tsunami non ha avuto conseguenze, ma possiamo considerare il Terremoto di questa notte in Grecia, con epicentro a Zante, un campanello d’allarme da non sottovalutare per il rischio dell’Italia“. Così Paolo Messina, Direttore dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del CNR, fornisce ai microfoni di MeteoWeb una chiave di lettura molto ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'allarme Tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'allarme Tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto in Grecia. Allerta Tsunami nel mar Jonio e basso Adriatico : Stanotte, alle 00:54, una scossa di magnitudo 6.8 con epicentro a sud di Zante nella costa occidentale del Peloponneso, ha causato molta paura ma fortunatamente nessuna vittima. La scossa è stata ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Rientra l'allerta Tsunami nel basso Adriatico : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto in Grecia : «Paura in Calabria - Puglia e Campania». Rientra l'allerta Tsunami nel Mediterraneo : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Rientra l'allerta Tsunami nel basso Adriatico : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto in Grecia : «Paura in Calabria - Puglia e Campania». Allerta Tsunami nel basso Adriatico : evitare spiagge : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. 'Paura in Sicilia - Calabria e Puglia'. Allerta Tsunami nel basso Adriatico : evitare spiagge ... : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso , in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante . L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Allerta Tsunami nel basso Adriatico : evitare spiagge Video : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto - violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile allarme Tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...