Tria lascia l' Ecofin in anticipo ed evita la stampa

Tria : l'Italia non vuole lasciare casa Europa : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce: l'Itlia non vuole lasciare l'Unione europea. 'Noi italiani abbiamo contribuito a costruire la casa' dell'Ue 'non vogliamo lasciare una stanza vuota, non vogliamo in ...

Benetton : Finco (AssindusTria Venetocentro) - ci lascia una figura carismatica (2) : (AdnKronos) - "Ho sempre negli occhi e oggi ancora più vivo, il ricordo e la gratitudine per la sua partecipazione lo scorso giugno all’Assemblea fondativa di Assindustria Venetocentro e il significato che quella sua presenza ha voluto chiaramente esprimere e rappresentare ai suoi colleghi imprendit

Benetton : Finco (AssindusTria Venetocentro) - ci lascia una figura carismatica : Padova, 23 ott. (AdnKronos) - "Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa del Signor Gilberto Benetton. Insieme a tutti gli imprenditori di Assindustria Venetocentro esprimo le condoglianze più sentite e la vicinanza alla famiglia Benetton e rendo omaggio a un uomo che ha dato un’impron

Alitalia - Luigi Di Maio sfida Giovanni Tria : 'Se non accetta il progetto può lasciare il posto a un altro' : Giovanni Tria spiega ai pochi ministri istituzionali con cui si confronta ancora, che si sente 'stanco, provato e soprattutto delegittimato '. Un preludio alle dimissioni ? Sembrerebbe di sì - spiega ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Il Colle : così l'Italia non regge E Tria non esclude di lasciare : ... obbligato a presentare alla Ue una legge di bilancio con un sforamento del deficit del 2,4 per cento, quanto potrà reggere? Tria sente sul collo il fiato del 'vero' ministro dell'Economia, Paolo ...

Manovra : maggioranza vuole deficit oltre il 2%. Tria accetta o lascia? : E infatti, la richiesta che i 5 Stelle e la Lega vorrebbero sottoporre al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è quella di allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto deficit/Pil al 2,4%. ...

Manovra - Molinari - Lega - : Se Tria lascia - troveremo altro ministro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : ho un patto con Salvini. Ma Tria è pronto a lasciare : M5S vuole il 2,4% di deficit, ma alla fine il compromesso con il Mef potrebbe arrivare al 2%. Giorgetti frena: con le dimissioni del ministro dell'Economia salterebbe tutto il governo

Manovra - sfida a Tria sul deficit. Il ministro al bivio : accettare il diktat o lasciare : I tecnici del Tesoro sono intanto in stand by, in attesa di capire se la Nota di aggiornamento al Def, Documento di economia e finanza, che verrà portata nel consiglio dei ministri, che pare non si ...

«Quindici giorni per lasciare la Germania» Il caso degli immigrati italiani «invitati» a rimpaTriare : Sarebbero almeno un centinaio in Germania i casi di immigrati italiani invitati a fare le valigie e lasciare il Paese. La causa di tutto è una legge entrata in vigore il 20 luglio 2017 che recepisce ...