Tria ha detto a Bruxelles che la manovra italiana non cambierà

Cosa hanno detto Visco e Tria alla Giornata del Risparmio : la difesa del Risparmio, come la lotta alla povertà, richiede il ritorno dell'economia su un sentiero di crescita duratura. Le riforme e i cambiamenti necessari possono avere nel breve periodo costi ...

Tria : ‘Da ministro avrei voluto deficit/pil più basso - da economista più alto. Draghi? Non ha detto nulla di strano’ : Mario Draghi “ha commentato la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di strano. E’ chiaro che lo spread a questo livello è dannoso“. Ma “perché lo spread è alto? Non credo che dipenda dalla manovra perché il deficit è alto”, piuttosto “c’è un’incertezza politica su dove va il Paese”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, partecipando alla festa del Foglio a Firenze, si è detto ...

Tria : “Da ministro avrei preferito deficit/pil più basso - da economista più alto. Draghi? Non ha detto nulla di strano” : “Io avrei preferito un livello di deficit più basso, ma da ministro, non da economista. Da economista avrei scelto 2,4 o 2,5% perché bisogna contrastare il rallentamento dell’economia, ma da ministro avrei preferito un livello più basso per prima cosa perché forse non serviva“. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, partecipando alla festa del Foglio a Firenze, ha spiegato così il dilemma davanti al quale si è trovato quando ...

Def : «Il Pil? Non l’hanno detto?». E Tria viene portato via dalla portavoce di Salvini : Tria al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi. Protesta l’Associazione Stampa Parlamentare per le mancate risposte alle domande

Deficit-Pil - Tria non ci sta. Fonte M5S : 'ministro minaccia dimissioni - gli abbiamo detto di andarsene' : Niente da fare, il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ci sta e non è disposto a un target sul Deficit-Pil da ascrivere al Def che superi l'asticella da lui fissata all'1,6%. E' quanto ha riferito a Reuters una Fonte del M5S, ...

Tria non dà i numeri ma spiega come si governa. Ecco cosa ha detto : Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato', il messaggio di Tria alla platea di Confcommercio. In ...

Salvini ha detto cosa pensa del 'caso Casalino'. E del ministro Tria : Matteo Salvini invita Giovanni Tria a mettere sul tavolo una legge di bilancio "coraggiosa", anche se facendo deficit, e prende il minimo di distanza da Rocco Casalino, finito nel ciclone delle polemiche per una telefonata in cui minacciava di licenziamento lo staff del ministro dell'Economia. "La legge di bilancio? Una cosa è importante: che sia coraggiosa. Se lo sarà, e lo sarà, gli zero virgola ...

Tria : 'bloccheremo aumento Iva - lo abbiamo detto sempre' : "Lo abbiamo sempre detto, fin dal primo discorso in parlamento, che avremmo bloccato l'aumento dell'Iva". Così ha rassicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria, rispondendo in occasione delle celebrazioni del 140esimo anniversario de Il Messaggero a chi gli chiedeva conferma sull'intenzione di congelare l'aumento dell'imposta nella ...

Ilva - ConfindusTria vuole appoggiare lo sciopero indetto dai sindacati contro il governo : Confindustria Taranto sarebbe pronta ad appoggiare lo sciopero sindacale indetto da Cgil, Cisl, Uil e Usb contro il governo in relazione alla questione Ilva. Fiom protesta e ribadisce "la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei lavoratori".Continua a leggere

