Tragedia di Casteldaccia | lacrime e palloncini bianchi nella Cattedrale di Palermo per le

Tragedia per il maltempo - stamane i funerali delle 12 vittime di Casteldaccia : Lo afferma Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, intervenendo al Senato sul tema del maltempo che ha flagellato l'Italia. Fedriga: anche per il Friuli Cdm dichiarerà stato di ...

Casteldaccia - funerali in cattedrale a Palermo per le 9 vittime della Tragedia : Giorno di lutto cittadino a Palermo e a Casteldaccia per i funerali delle nove persone tra cui due bimbi e un 15enne vittime della tragedia del fiume Milicia quando la casa che avevano affittato per stare insieme e che si è rivelata abusiva è stata travolta da acqua e fango senza lasciargli scampo.Continua a leggere

Maltempo - Casteldaccia : selfie e dolci per i bambini poi improvvisamente la Tragedia : A Casteldaccia Palermo si è consumata una delle tragedie peggiori degli ultimi tempi a causa del Maltempo: una decina di persone erano riunite in una villetta quando improvvisamente la casa si è riempita d'acqua uccidendo la maggior parte dei presenti. Un superstite, disperato, si è aggrappato a un albero e ha gridato aiuto per ore. Maltempo in Sicilia, dieci morti e un disperso I morti a Casteldaccia sono nove, un altro a Vicari e un uomo è ...

Tragedia Casteldaccia - il sindaco Giovanni Di Giacinto a Sky TG24 : non sapevo ricorso decaduto - : Giovanni Di Giacinto, primo cittadino del Comune dove sono morte nove persone , parla dell' ordine di demolizione dell'immobile travolto dalla piena del fiume Milicia. La sua amministrazione, dice, ...

La Tragedia di Casteldaccia - ennesima occasione perduta contro l'abusivismo : Tutti a gridare allo scandalo davanti alla villetta di Casteldaccia, trappola abusiva per nove persone. Tutti a chiedersi come sia potuto accadere che una casa venisse costruita accanto a un fiume. Già, com'è possibile. Uomini, donne, figli, nipoti travolti da un piccolo corso d'acqua che si fa impe

"Un ricorso non blocca la demolizione". Il Consiglio di Stato interviene sulla Tragedia di Casteldaccia : "Non può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l'efficacia dell'ordine di demolizione. In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l'ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; né il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l'ordinanza di demolizione poteva - e doveva - essere eseguita". Lo scrive in ...

Strage Casteldaccia - i geologi : 'Tragedia evitabile' : "Non penso che siano stati fatti grossi passi in avanti". Così l'esperto intervistato a Stasera Italia parla della Strage di Casteldaccia , Palermo, , che a causa del maltempo ha causato nove morti, ...

La Tragedia di Casteldaccia : "Siamo vivi solo grazie al nostro bebé" : Matteo Giordano era appena tornato nella sua casa di Palermo quando è arrivata l'onda di fango che ha portato via nipoti, fratello, genitori e cognati. "Volevo che dopo tre giorni fuori il piccolo dormisse nella sua culla. Siamo salvi per caso e pieni di dolore"

Tragedia di Casteldaccia. Così Federico - 15 anni - è morto cercando di salvare la sorellina : Federico Giordano, 15 anni, è salito su un letto tenendo in braccio la sorellina di appena un anno. "Papà, la tengo io", ha detto il ragazzo, poco prima che l'ondata di acqua, fango e detriti li travolgesse, uccidendoli insieme ad altri nove parenti.Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tragedia del fango a Casteldaccia - 5 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tragedia dell'abusivismo in Sicilia. Conte stato di emergenza in diverse regioni , 5 novembre 2018, .

La Tragedia di Casteldaccia - Comune sotto accusa. Poteva demolire la casa abusiva già nel 2011 : Due anni dopo il ricorso la decisione del Tar che chiudeva il caso. Il blitz della polizia, acquisiti i fascicoli sull’abusivismo

Maltempo - Tragedia di Casteldaccia : “Mio figlio ha tentato di salvare la sorellina” : “Mio figlio Federico ha tentato di salvare la sorellina. Ma sono morti tutti e due”. Nel ricordo di Giuseppe Giordano affiora una scena drammatica nella villetta di Casteldaccia invasa dall’acqua. “Ho visto – racconta – le vetrate diventare scure, la luce è andata via, uno strato di fango si muoveva sul pavimento. Ci siamo spostati nella stanza accanto. E qui c’era mio figlio Federico che aveva in ...

Tragedia a Casteldaccia - Il sindaco : 'C'era un ordinedi demolizione' : 'L a casa travolta dal fiume era abusiva e dal 2008 pendeva un ordine di demolizione del Comune che è stato impugnato dai proprietari dell'immobile davanti al Tar'. Sono le parole del sindaco di ...

Maltempo - 9 morti a Casteldaccia : il geologo fa chiarezza sulle due principali cause della Tragedia : “Ci sono tante concause” all’origine della tragedia a Casteldaccia “ma due hanno maggiore peso: la vicinanza del fabbricato al letto del fiume e la cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica. Oggi c’era una miriade di rifiuti di vario tipo e genere, dal manichino alla bombola di gas alla folta vegetazione che impedisce il deflusso dell’acqua”. A dirlo, dopo un sopralluogo nella ...