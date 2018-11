Tour dei borghi più belli d' Italia con Airbnb

Tour operator esteri alla scoperta dei borghi marchigiani. Torre di Palme - Moresco e Servigliano le tappe nel Fermano : ... Servigliano che ha stupito gli americani con la sua piazza e con gli spettacoli degli sbandieratori per poi deliziare ancora una volta il palato d'oltre oceano con i piatti del ristorante Villa ...

Annunciati i primi dettagli sulle prevendite dei biglietti per il Tour di Vasco Rossi nel 2019 : I primi dettagli sulle prevendite dei biglietti per il tour di Vasco Rossi nel 2019 sono finalmente rivelati. I fan sono quindi pronti ad attendere le 12 del 2 novembre per acciuffare il codice di prelazione per l'acquisto dei biglietti per i pRossimi concerti, che Vasco terrà esclusivamente a Cagliari e Milano. La vendita dei tagliandi d'ingresso sarà snocciolata in tutti i suoi particolari il giorno 6 alle ore 11, con tutte le informazioni ...

La scaletta del nuovo Tour dei Tiromancino decisa con l’aiuto del pubblico : quali brani aggiungere? : La scaletta del nuovo tour dei Tiromancino a supporto dell'album Fino a Qui sarà completata da Federico Zampaglione con l'aiuto del suo pubblico, interpellato sui social affinché possa esprimere una o due preferenze per integrare la lista di brani immancabili già previsti per i nuovi spettacoli teatrali. Il frontman dei Tiromancino ha voluto coinvolgere il pubblico che lo segue online in una scelta delicata, quella che riguarda uno o due ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il Tour di Elisa nei teatri al via nel 2019 per Diari Aperti : Il tour di Elisa nei teatri è finalmente disponibile con i biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Esaurita la prevendita esclusiva per i membri del Fun Club, sono finalmente iniziate quelle generali in modo che tutti abbiano accesso ai biglietti. Si parte dal 18 marzo con la prima data al Teatro Verdi di Firenze per concludere a Genova il 14 maggio con la data al Teatro Carlo Felice. Diari Aperti sarà quindi ...

Concerti dei Kiss in Italia - confermata la tappa per il Tour d’addio nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I Concerti dei Kiss in Italia arrivano nell'anno dell'addio della band che manca da Milano dal 2013. Si chiude quindi una delle più interessanti parentesi del rock, che il gruppo porterà nell'End of The Road pronto ad approdare all'Ippodromo Snai nella serata del 2 luglio. 45 anni di carriera sono tanti per essere dimenticati dopo un semplice concerto che prende quindi la forma di un grande evento per il quale sono in prevendita i biglietti ...

Diretta streaming del concerto dei Thegiornalisti il 28 ottobre a Roma - scaletta dei brani del Love Tour : Dopo il primo trionfale sold out Romano di sabato, domenica 28 ottobre Tommaso Paradiso festeggia con una Diretta streaming del concerto dei Thegiornalisti sul profilo Facebook di Postepay la doppietta al PalaLottomatica, il palazzetto della sua città. La band ha deciso di trasmettere il secondo concerto di Roma in Diretta online per ringraziare il pubblico di aver decretato, sin dall'apertura delle prevendite dei biglietti, il tutto esaurito ...

Tracklist della raccolta Raf Tozzi - la reunion della coppia dei record promette un Tour di canzoni “popolari” : Nella Tracklist della raccolta Raf Tozzi, alcuni dei brani più rappresentativi della carriera da solisti dei due artisti. L'album è atteso per il 30 novembre, con un tour nei palasport già annunciato e per il quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati. La notizia della reunion tra i due artisti è stata tenuta segreta fino ad alcune ore prima dell'annuncio ufficiale, con presentazione del nuovo singolo ...

Il Tour europeo dei Maneskin a febbraio dopo l’album Il ballo della vita : Il tour europeo dei Maneskin arriva a febbraio 2019 per la presentazione del nuovo disco di inediti, Il ballo della vita, atteso per il 26 ottobre con Sony Music. Scritto dagli stessi Maneskin e prodotto dai quattro ragazzi in collaborazione con Fabrizio Ferraguzzo, Il ballo della vita è il disco di debutto del gruppo che ha esordito a X Factor Italia lo scorso anno e verrà presentato in tutta Italia attraverso una ricca tournée di concerti nei ...

Swedish House Mafia in Tour nel 2019 : la prima data in attesa dei concerti in Italia : Swedish House Mafia in tour nel 2019, probabilmente in tutto il mondo. La notizia che ha raggiunto il web nelle scorse ore riguarda il primo concerto del trio svedese in programma per il prossimo anno. La data è quella di sabato 4 maggio 2019, l'evento si terrà alla Tele2 Arena di Stoccolma. Il concerto potrebbe anticipare nuove date degli Swedish House Mafia in tour nel 2019. Al momento, non sembra essere l'unico degli eventi in programma ...

Confermato lo Sweetener Tour di Ariana Grande - l’annuncio della popstar : “Presto le date dei concerti” : Lo Sweetener Tour di Ariana Grande ci sarà: la popstar non ha rinunciato all'idea di presentare dal vivo i brani del suo ultimo album in studio e ha annunciato che la Tournée a supporto del disco è nei suoi programmi. La promozione di Sweetener, rilasciato a fine agosto, ha subito un'inevitabile battuta d'arresto dopo il lutto per la morte di Mac Miller, l'ex compagno della posptar. Un dolore che si è aggiunto alla sindrome post-traumatica da ...

Edoardo Bennato : Il cantautore napoletano pronto a calcare i palchi dei teatri italiani col suo nuovo Tour : Quasi tre ore di musica, video ed interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore. Un concerto che ...

Ufficiale la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour 2018 dopo il debutto a Torino (video) : dopo la data zero di Vigevano, col concerto al PalaAlpiTour di Torino è stata ufficializzata la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour, la prima Tournée nei palazzetti italiani per la band di Tommaso Paradiso. Il 21 ottobre il gruppo ha debuttato con la prima data Ufficiale a Torino, aprendo un Tour che è già ovunque sold out per questa prima tranche autunnale: un tale successo di pubblico già in prevendita da spingere gli organizzatori ...

Al via le prevendite dei biglietti per il Tour di Ermal Meta nel 2019 : tutti i prezzi da Milano a Torino : Le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta sono partite. Dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi, sono state finalmente sciolte tutte le riserve sulle tappe che l'artista di Fier ha stabilito per la nuova avventura nei teatri a partire dal 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La consegna dei biglietti avverrà con corriere espresso o con modalità di ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, è necessario ...