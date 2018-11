huffingtonpost

: Toscani boccia l'estetica della foto Isoardi-Salvini: 'Sembra scattata in un motel a 3 stelle' - HuffPostItalia : Toscani boccia l'estetica della foto Isoardi-Salvini: 'Sembra scattata in un motel a 3 stelle' - CostanzaNOCCHI : RT @HuffPostItalia: Toscani boccia l'estetica della foto Isoardi-Salvini: 'Sembra scattata in un motel a 3 stelle' - LaLestofante : RT @HuffPostItalia: Toscani boccia l'estetica della foto Isoardi-Salvini: 'Sembra scattata in un motel a 3 stelle' -

(Di martedì 6 novembre 2018) La, quellorottura, commentata da Oliviero. Ospite di Un giorno da pecora, il celebregrafo non usa toni sottili: "Dovrebbe capire - dice rivolgendosi alla conduttrice - che quando guarda nell'obiettivo e fa unaè come se guardasse tutti coloro che poi vedranno quello scatto".E continua :"È come la canzone di Patty Pravo "Pazza idea": faccio l'amore con lui però pensavo a te".critica l'aria di, giudicata "un pò infedele, guardando nell'obiettivo guardo ognuno di noi mentre lei è li, insieme al poveretto che dorme...". E? "Lo fa visivamente un pò cornuto, a livello di immagine lo cornifica. Guarda chi osserva la, però abbraccia l'altro...". Il leader leghista ne esce male, insomma... "Ma no poveretto, per una volta che è innocente".Un ultimo appunto è ...