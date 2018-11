Toninelli | In Italia più di tre miliardi di danni provocati dal maltempo

Torna Crozza-De Luca : “Prima di Toninelli gli italiani per andare da nord a sud si spostavano con le catapulte…” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove un esilarante Crozza nei panni di uno scatenato Vincenzo De Luca “Se possiamo andare avanti è solo grazie alla ciclabile Brennero-Palermo di Toninelli: prima gli italiani per andare da nord a Sud si avvalevano della catapulte”. “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Torna Crozza-De Luca: “Prima di Toninelli gli italiani ...

Toninelli a Italia 5 Stelle : “Entro la fine del 2019 ci potrà essere un nuovo ponte a Genova” : Il ministro Danilo Toninelli intervistato al Circo Massimo, dove è in corso "Italia 5 Stelle", annuncia che entro la fine del 2019 potrebbe esserci un nuovo ponte a Genova: "Speriamo di festeggiare Capodanno prossimo sul nuovo viadotto, ma prima fateci partire con il dissequestro. Autostrade? Non dovrebbe toccare nulla".Continua a leggere

Alitalia - Toninelli : "Arriveranno buone notizie entro fine ottobre - a partire da Fs" : "Su Alitalia penso che entro la fine di ottobre arriveranno buone notizie a partire da Fs". Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli arrivando all'assemblea ...

Torino-Lione 500 mil in meno per l'Italia - lettera di Bruxelles a Toninelli con proposta di sconto : Europa all'attacco per "salvare" la Torino-Lione dall'opposizione Cinquestelle: Bruxelles propone al Ministro Toninelli un nuovo accordo sulla tanto contestata nuova ferrovia e "spunta" uno sconto di ...

Olimpiadi 2026 - scontro Lega-M5S - Forza Italia : “Ma Toninelli c’è o ci fa?” : Il ministro Danilo Toninelli rilancia l'idea della candidatura singola di Torino alle Olimpiadi 2026. Ma il Carroccio tira dritto: "Vicenda chiusa". Forza Italia attacca: "Giorgetti dice che non c'è più la candidatura dell'Italia, parla a nome della Lega o del governo? Toninelli c'è o ci fa?".Continua a leggere

Alitalia - il rilancio "passa" dalle Ferrovie : il piano di Toninelli : Toninelli: "Alitalia rilanciata col timbro dello Stato, Ferrovie avrà ruolo strategico. Non significa nazionalizzazione ma...

Gene Gnocchi è il ministro Toninelli : “Sono concentrato”. E su Miss Italia : “La nazionalizzeremo” : Con la nuova stagione di DiMartedì (La7) torna anche la copertina satirica di Gene Gnocchi che con la sua satira prende di mira il governo. In uno dei passaggi del suo intervento il comico ha vestito i panni del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che è intervenuto parlando di Miss Italia: “Ringrazio per la domanda. Ne approfitto per dire subito che noi cambieremo anche Miss Italia, basta con questo antico teatrino dove la ...

L'esperto di Alitalia di Toninelli pensa alle dimissioni : Roma, 19 set., askanews, - Il consulente del ministro Toninelli, Gaetano Francesco Intrieri, potrebbe dimettersi. E' lo stesso Intrieri, 53 anni, di Messina, a dirlo al Corriere della Sera: 'Sto ...

Alitalia - Toninelli : soluzione entro fine anno : La soluzione di Alitalia arriverà entro la fine dell'anno. Lo ha assicurato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli , a margine di Innotrans a Berlino, precisando: "penso che ...

