Tocci | Pd voterà sì a referendum Atac e no a privatizzazione

(Di martedì 6 novembre 2018) Roma – “Il Pd e’ per votare si’ al. Liberalizzando si rafforza una regia pubblica e si affida la produzione del servizio in concorrenza tra privati. Allo stesso tempo diciamo un doppio no contro l’attuale monopolio e contro l’eventuale”. “Attualmentein monopolio copre 84 milioni di chilometri l’anno anche se, secondo il contratto di servizio, ne dovrebbe fare 101. Ai tempi delle nostre giunte erano 120”. Cosi’ il deputato del Pd ed ex assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Walter, in occasione della presentazione campagna del Pd per il Si’ aldell’11 novembre sulla liberalizzazione del tpl a Roma. L'articolo: Pdsì ae no aproviene da RomaDailyNews.