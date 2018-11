Tina Cipollari contro Gemma Galgani : si tirano i capelli a Uomini e Donne. Interviene Maria De Filippi : Ci risiamo: Tina Cipollari contro Gemma Galgani. Le due vengono di nuovo alle mani. Come Leggo.it ha riportato, non è la prima volta che nel salotto sentimentale di ' Uomini e donne ', condotto da ...

Uomini e donne - scoppia la lite. Tina Cipollari tira i capelli a Gemma Galgani - interviene Maria De Filippi : Tina Cipollari e Gemma Galgani vengono di nuovo alle mani. Come Leggo.it ha riportato, non è la prima volta che nel salotto sentimentale di ' Uomini e donne ', condotto da Maria De Filippi , si ...

Tina Cipollari - l’ex Chicco Nalli rivela : “Sono geloso di Vincenzo” : Chicco Nalli torna a parlare della sua ex moglie Tina Cipollari e di Vincenzo Come molti sapranno ormai bene Tina Cipollari e Vincenzo Ferrari hanno iniziato una storia d’amore da alcuni mesi. Difatti la popolare opinionista di Uomini e Donne, dopo aver detto addio per sempre al marito Chicco Nalli, ha poi conosciuto il ristoratore, innamorandosene perdutamente. E a distanza di qualche mese ecco che proprio l’ex marito della famosa ...

Tina Cipollari - l’ex marito Chicco : “Ecco cosa ho detto al suo nuovo fidanzato” : Il nuovo fidanzato di Tina Cipollari ha conosciuto l’ex marito Chicco Nalli Si fa seria la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo, ristoratore di Firenze. L’uomo ha conosciuto Chicco Nalli, l’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne. È stato lo stesso Kikò a raccontare dell’incontro tra i due. Non nascondendo un pizzico di gelosia […] L'articolo Tina Cipollari, l’ex marito Chicco: ...

Uomini e donne - raptus di Tina Cipollari contro Gemma Galgani : il pubblico la vuole cacciare - rischia il posto : A Uomini e donne di Maria De Filippi , Tina Cipollari ha scatenato l'indignazione del pubblico per il suo atteggiamento ritenuto fin troppo aggressivo. L'opinionista si è scontrata per l'ennesima ...

Valeria Marini arriva a Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti : Valeria Marini sbarca a Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sarà lei ad affiancare i due nuovi tronisti: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. La showgirl sarda li conosce molto bene, visto che entrambi hanno preso parte a Temptation Island Vip, dove lei era entrata in coppia con il fidanzato Patrick Baldassari. Ora che la relazione è finita e che è tornata single, la Marini è pronta a mettersi nuovamente in gioco. Sarà lei a ...

La Marchesa D’Aragona si è ispirata a Tina Cipollari : La Marchesa D’Aragona Daniela Del Secco, eliminata dalla casa del “Grande Fratello Vip”, ha ispirato il suo personaggio a quello della prima Tina Cipollari. Ora infatti il ruolo di Tina all’interno di “Uomini e donne” è cambiato col tempo, come il suo look che appunto inizialmente era quello della vamp, con tanto di maggiordomo al seguito. A ricordare la somiglianza e a sottolineare come il personaggio della Marchesa sia effettivamente inspirato ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari toglie lo scettro a Maria De Filippi e spegne il microfono a Gemma Galgani : La puntata di ieri, lunedì 29 ottobre, di Uomini e Donne è stata definita una delle puntate migliori andate in onda fino ad adesso del Trono over . Le facce di Gemma Galgani , l'ironia dell'...

Uomini e Donne - malore in studio per Gemma Galgani : Tina Cipollari chiama un medico : Gemma Galgani ha avuto un malore in studio lunedì, durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne. La dama torinese non ha retto alla notizia che il “suo” Rocco sia uscito con Mariangela tanto che prima ha iniziato a piangere disperata e a tremare convulsamente, poi si è ritirata dietro le quinte. A causare questa reazione è stato il fatto che, secondo quanto raccontato da Maria De Filippi, Rocco e Mariangela non solo si ...

Uomini e donne - Gemma Galgani in lacrime per Fabio e Marcella di Temptation Island. Tina Cipollari la provoca : Una grande prova d'amore che commuove Uomini e donne . In studio da Maria De Filippi arrivano Fabio e Marcella , direttamente da Temptation Island . I due hanno deciso di lasciare dopo pochi giorni il ...

La Marchesa d’Aragona si è ispirata a Tina Cipollari : parla Simone Di Matteo : Tina Cipollari e la Marchesa d’Aragona: le parole di Simone Di Matteo a Domenica Live A Domenica Live si continua ad indagare sulla Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. L’ultima testimonianza è arrivata da Simone Di Matteo, scrittore, migliore amico di Tina Cipollari ed ex concorrente di Pechino Express. Proprio durante il programma di Rai Due […] L'articolo La Marchesa d’Aragona si è ispirata a Tina Cipollari: ...

Tina Cipollari copiata dalla Marchesa? L’accusa a Domenica Live : Domenica Live: Tina Cipollari imitata dalla Marchesa Daniela D’Aragona? A Domenica Live come ormai accade da numerose Domenica si è parlato anche oggi del caso Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e Barbara d’Urso ha voluto rivelare al suo pubblico uno scoop che vedrebbe come protagonista Tina Cipollari. In un video infatti Simone Di Matteo, che ha partecipato a Pechino Express nella medesima edizione in cui aveva preso parte ...

Storie Italiane. Kikò Nalli commosso ricorda l’addio con Tina Cipollari che adesso ha un nuovo compagno : La notizia della separazione l’hanno ufficializzata un anno fa, ma Kikò Nalli e Tina Cipollari si erano già allontanati da tempo, dopo una forte crisi. Ne ha parlato a “Storie Italiane” l’hair stylist, che... L'articolo Storie Italiane. Kikò Nalli commosso ricorda l’addio con Tina Cipollari che adesso ha un nuovo compagno proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chicco Nalli parla della fine del matrimonio con Tina Cipollari e si commuove a Storie Italiane : “Da un anno e mezzo, due, è terminato un amore bello. Sono nati tre bambini, Mattia, Francesco e Gianluca. È un amore che è esploso all’improvviso e ha continuato a crescere, fino a quando ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che l’amore e la passione erano finiti, ma è rimasto quel rispetto, quell’amicizia e anche quell’amore, io lo chiamo sempre amore”. Inizia così il racconto di Chicco Nalli che, ...