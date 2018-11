TG RDN del 06 11 18

TG RDN del 05/11/18 : MALTEMPO, ZINGARETTI A LATINA: GOVERNO AGISCA SUBITO Sopralluogo in provincia di Latina per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che in attesa dell’arrivo del decreto legge dal Governo, ha incontrato il prefetto di Latina e i rappresentanti della Protezione civile per fare il punto sull’emergenza maltempo. “La nostra richiesta al Governo e’ quella di sospendere i pagamenti fiscali per chi e’ stato ...

TG RDN del 02/11/18 : 2 NOVEMBRE, MESSA PAPA FRANCESCO A CIMITERO LAURENTINO DI ROMA Papa Francesco ha celebrato oggi pomeriggio al Cimitero Laurentino di Roma la messa per la Commemorazione dei defunti, alla presenza di fedeli e autorita’ tra cui la sindaca Virginia Raggi. Proprio il Campidoglio, in occasione del 2 novembre, ha dato il via libera per la riapertura di tutti gli undici cimiteri della Capitale che erano stati chiusi dopo l’ondata record di ...

TG RDN del 31/10/18 : CASO ORLANDI, E’ MISTERO SULLE OSSA RITROVATE NELLA NUNZIATURA E’ mistero sui frammenti di ossa umane ritrovate sotto una delle stanze del piano interrato della Nunziatura del Vaticano, in Via Po. Continuano i sopralluoghi della Polizia scientifica mentre all’interno della Nunziatura vanno avanti regolarmente i lavori di ristrutturazione, proprio quelli che hanno portato al ritrovamento. Dopo l’indiscrezione sulla ...

TG RDN del 30/10/18 : OLTRE 500 INTERVENTI DOPO ONDATA MALTEMPO A ROMA Dopo l’ondata di maltempo che si e’ abbattuta a Roma fino alle prime ore di questa mattina, e’ iniziata la conta dei danni. Le raffiche di vento di oltre 100 km/h hanno provocato non soltanto la caduta di alberi e rami, ma anche quella di detriti, pezzi di legno, tegole e ponteggi. Sono oltre cinquecento gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile in ...

TG RDN del 29/10/18 : ROMA PIEGATA DAL VENTO, CENTINAIA INTERVENTI PER ALBERI E RAMI Poca pioggia e nessun allagamento questa mattina a Roma. Sono stati invece gli alberi a causare danni in tutta la citta’. Centinaia le richieste di intervento per tronchi e rami caduti, in alcuni casi sulle auto in sosta. Da Roma Nord a Roma Sud, gli interventi dei Vigili del fuoco e della Polizia di Roma Capitale hanno riguardato varie zone della Capitale. In Via Giovanni ...

TG RDN del 26/10/18 : SAN LORENZO, RAGGI: NO A RONDE E A USO FORZA PRIVATA “Non servono ronde, ma cose come il controllo di vicinato”. Lo ha detto oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, esprimendo contrarieta’ per la manifestazione annunciata da Forza Nuova e prevista domani a San Lorenzo, nel quartiere dove e’ morta la sedicenne Desire’e Mariottini. “Mi oppongo a qualsiasi visione che preveda l’uso della forza privata ...

TG RDN del 25/10/18 : SVOLTA NELLE INDAGINI PER OMICIDIO DESIRÉE, FERMATI TRE UOMINI Svolta nelle indagini per l’omicidio e lo stupro di Desire’e Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata morta in un capannone abbandonato nel quartiere San Lorenzo. La Polizia ha fermato tre uomini, due di origine senegalese e uno nigeriano, ritenuti responsabili, in concorso con altre persone, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e ...

TG RDN del 23/10/18 : OSTIA, SGOMINATO CLAN RIVALE DEGLI SPADA: 42 ARRESTI Con un blitz scattato all’alba, i Carabinieri hanno arrestato 42 persone appartenenti a una delle organizzazioni criminali piu’ strutturate e potenti della zona, ritenuta epigona del noto clan Triassi e storicamente contrapposta a quella della famiglia degli Spada. Le accuse a vario titolo sono: associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro di persona a ...

TG RDN del 19/10/18 : PROSTITUZIONE MASCHILE A VILLA PAMPHILJ, COINVOLTO SEMINARISTA Sesso veloce e a prezzi modici nella storica Villa Pamphilj, a Roma. Gli agenti della Polizia di Roma capitale, dopo giorni di controlli, hanno scoperto un giro di prostituzione maschile, denunciando sei persone, tra cui un seminarista. Stesso provvedimento e’ scattato per i clienti. Le indagini, nate dalle numerose segnalazioni dei cittadini, hanno portato a scoprire un via ...

TG RDN del 16/10/18 : A 75 ANNI RASTRELLAMENTO GHETTO, RAGGI DEPONE CORONA La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deposto questa mattina una corona di fiori al Tempio maggiore in occasione del 75esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma. Il 16 ottobre 1943 oltre mille tra uomini, donne e bambini furono arrestati e poi deportati nei campi di sterminio nazisti di Auschwitz e Birkenau. “E’ una ferita che rimane incisa nella nostra citta’ ...

TG RDN del 15/10/18 : CHIESTE CONDANNE PER PESTAGGIO AL ROXY BAR ALLA ROMANINA Condanne a 6 anni, a 5 anni e 8 mesi e a 2 anni e 8 mesi sono state chieste dalla Procura di Romarispettivamente per Alfredo Di Silvio, il fratello Vincenzo e il nonno dei due per il raid compiuto il primo aprile scorso al Roxy Bar di via Salvatore Barzillai, un caffe’ che si trova in zona Romanina. A tutti e’ contestata l’aggravante del metodo mafioso. Vittime furono il ...

TG RDN del 12/10/18 : A ROMA SCIOPERO TRASPORTI: UN ALTRO VENERDI’ NERO E’ stato un altro venerdi’ nero quello di oggi a Roma, a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale che ha coinvolto bus, tram e metro. L’agenzia della Mobilita’ ha registrato riduzioni di corse di bus e tram. Chiusure anche per le ferrovie urbane Roma-Lido e Roma-CivitaCastellana-Viterbo. Traffico e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare e su molte ...

TG RDN dell’ 11/10/18 : CUCCHI, CARABINIERE AMMETTE PESTAGGIO E ACCUSA DUE COLLEGHI Colpo di scena durante il processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto la settimana dopo all’ospedale Pertini. Il carabiniere Francesco Tedesco ha ammesso il pestaggio e ha accusato i colleghi Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo della violenta aggressione. In ...

TG RDN del 10/10/18 : MINISTRO COSTA: DISCARICA A ROMA? PUNTARE SU DIFFERENZIATA Puntare a un deciso incremento della raccolta differenziata, per evitare di aprire una nuova discarica a Roma. E’ la linea tracciata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, al termine dell’incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “La raccolta differenziata mi sta particolarmente a cuore perche’ se la fai bene comporta un buon riciclo e ...