Unha ordinato che in una contea delrestinoun'ora extra dopo una denuncia fatta da gruppi per la protezione dei diritti civili lanciata alla luce dei ritardi nel voto registrati sul posto. La contea Harris include la città di Houston; lo Stato è quello che in queste Midterm vede la super sfida tra il senatore Ted Cruz, l'ex candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2016, e la stella nascente dei democratici Beto O'Rourke, considerato come il "nuovo Kennedy".(Di mercoledì 7 novembre 2018)