Terremoto | scossa magnitudo 3 4 vicino Rieti | sentita anche a Roma e Terni

Terremoto : scossa tra 3.4 e 3.9 Reatino - in corso verifiche danni : Una forte scossa di Terremoto e' stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Rieti poco prima delle 20. Secondo un primo, provvisorio rilevamento dell'Ingv la magnitudo sarebbe stata tra 3.4 e 3.9. Sono in corso verifiche in tutto il territorio. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 3.4 ore 19:50 IT del 06-11-2018 a 1 km SE Montenero Sabino (RI) Prof=10Km #INGV_21063921 https://t.co/c9UYlEgZLO — INGVterremoti ...