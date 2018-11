Terremoto di magnitudo 3 4 nel Lazio | epicentro a Montenero Sabino

Terremoto - a Rieti scossa di magnitudo 3.4 : epicentro vicino a Montenero Sabino : È stata di magnitudo 3.4 la scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nel reatino. È quanto informa l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 19.50, con epicentro ad un chilometro dal comune di Montenero Sabino , alle porte di Rieti , e ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa , preceduta da un forte boato, è stata distintamente avvertita a Rieti e in molti comuni della ...

Terremoto in Cile - magnitudo 6.2 : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nel Cile settentrionale, a 89 chilometri Nord-Est di Iquique, nella regione di Tarapacá, non lontano dal confine con la ...

Terremoto in Cile - magnitudo 6.2 : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nel Cile settentrionale, a 89 chilometri Nord-Est di Iquique, nella regione di Tarapacá, non lontano dal confine con la ...

Iquique. Scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 : Violenta Scossa di terremoto in Sud America nel Cile settentrionale. Il sisma di magnitudo 6.2 si è verificato esattamente a

Terremoto - scossa di magnitudo 3.1 tra Foligno e Spoleto - : Il sisma è stato registrato a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia, alle 6:28 di giovedì 1° novembre. Non si segnalano danni. Nella notte scossa anche al largo di Lipari

Terremoto magnitudo 3.2 nel Messinese : 6.30 Un sisma di magnitudo pari a 3.2 è stato registrato nella notte nel tratto di mare compreso tra la costa della Sicilia nord-orientale (nella provincia di Messina) e Lipari. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il Terremoto ha avuto ipocentro a 13 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Terremoto di magnitudo 6 in Grecia - avvertito anche nel sud Italia : La scossa ha avuto epicentro nel Mar ionio, nella stessa area interessata dalla violenta scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 registrata nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, Diversi i commenti sui social network di persone preoccupate in Puglia, Calabria e Sicilia orientale ma al momento non si hanno notizie di danni.Continua a leggere