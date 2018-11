Terremoto centro Italia | scossa nettamente avvertita tra Lazio e Umbria | dati INGV - 6

Scossa di Terremoto avvertita nel Centro Italia : Una Scossa di terremoto è stata distintamente avvertita nelle regioni del Centro Italia martedì 6 novembre 2018 intorno alle...

Terremoto centro Italia : rafforzata la presenza dei tecnici per la manutenzione delle Sae : Si è svolta questa mattina, presso la sede della Protezione civile, a Roma, una riunione presieduta dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e mirata a rafforzare la collaborazione tra i Comuni dell’area del cratere sismico del 2016, i cittadini residenti nelle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e le ditte responsabili della costruzione delle SAE. Al tavolo hanno partecipato l’Assessore della regione Marche, Angelo Sciapichetti, il Sindaco di ...

Terremoto centro Italia : 5 giorni prima del sisma le acque sotterranee del Gran Sasso sono “cambiate” : Una ricerca nell’ambito dello studio delle interazioni tra acquifero del Gran Sasso e i fenomeni sismici, condotta dall’INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università degli Studi dell’Aquila, ha rilevato variazioni di alcuni parametri fisici delle acque sotterranee del ...

Due anni fa il Terremoto di Norcia che distrusse il centro Italia - : Il 30 ottobre 2016 la scossa di magnitudo 6.5 che colpì la Valnerina umbra. Non vi fu alcuna vittima, ma i danni furono ingenti. Ventiquattro mesi dopo prosegue la ricostruzione

Terremoto centro Italia : Norcia si è fermata per ricordare la scossa di due anni fa : Questa mattina, alle 07:40 Norcia si è fermata, in un momento di riflessione e preghiera in piazza San Benedetto, per ricordare il devastante Terremoto del 30 ottobre 2016, la scossa di magnitudo 6.5 che ha portato distruzione nella città. Presenti il priore padre Benedetto Nivakoff e l’intera comunità religiosa, il sindaco Nicola Alemanno, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il vicario generale della diocesi ...

Terremoto in provincia di Trapani - epicentro a Santa Ninfa. Nessun danno : Una scossa di Terremoto di magnotudo 3.1 è stata registrata alle 2:11 nell'ovest della Sicilia, in provincia di Trapani. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , ...

Terremoto - nuova forte scossa scuote il Mediterraneo : epicentro a Cipro : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l’isola di Cipro alle 13:09 di oggi, Lunedì 29 Ottobre. La scossa s’è verificata a 10km di profondità. E’ l’ennesimo forte Terremoto degli ultimi giorni nel Mediterraneo, dopo la scossa di magnitudo 6.8 che Venerdì notte ha provocato persino uno tsunami nel mar Jonio.

Centro Italia : nuova moderata scossa di Terremoto in Umbria - tra Spoleto - Trevi e Foligno : moderata scossa di terremoto nella notte in Umbria, tremori a Spoleto e Foligno. Ecco i dati INGV. Una nuova moderata scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 ottobre 2018, esattamente alle...

Terremoto centro Italia : nelle Marche la tendenza allo spopolamento “crescerà nel futuro prossimo” : In occasione del convegno “Due, non arrendersi agli anni e ai governi che passano“, tenutosi presso l’Università di Camerino, il prof. Emanuele Tondi ha dichiarato che “l’emergenza attuale è quella che scaturisce dal vedere che non si muove nulla. Le persone si deprimono nell’assistere a questo immobilismo“. Il prof. Tondi ha vissuto l’emergenza Terremoto sia come geologo, sia come sindaco di ...

Terremoto di magnitudo 3.3 a Messina : epicentro a Capizzi : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Capizzi in provincia di Messina.

