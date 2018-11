Terremoto | a Rieti scossa di magnitudo 3 4 | epicentro vicino a Montenero Sabino

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 novembre 2018) È stata di3.4 ladiavvertita dalla popolazione nel reatino. È quanto informa l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 19.50, conad un chilometro dal comune di, alle porte di, e ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La, preceduta da un forte boato, è stata distintamente avvertita ae in molti comuni della provincia, fino in Bassa Sabina. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. L'articolo, adi3.4:proviene da Il Fatto Quotidiano.