Teramo | muore in ospedale dopo un’operazione al femore

Teramo - malore mentre fa il bagno in mare a Tortoreto Lido : muore 76enne : Gabriele Dolcini, settantaseienne di Lecco, ha avuto un malore mentre si trovava in vacanza a Tortoreto Lido, località turistica nella provincia di Teramo. L’uomo è stato visto annaspare dai bagnini ed è stato raggiunto in mare, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 sono stati inutili.Continua a leggere