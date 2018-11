Tensioni Lega-M5s | Giorgetti | “Salvini e Di Maio si incontreranno e troveranno una

Tensioni nel governo - M5S e Lega cercano un'intesa in vista dell'Eurogruppo : Alla «deviazione senza precedenti» contestata dalla commissione Ue l'esecutivo giallo-verde risponde con l'esigenza di una politica economica in grado di rianimare una crescita in frenata netta, ...

Sondaggi - la Lega sale 34 - 7% togliendo voti al M5S. Stabili i consensi al governo nonostante le Tensioni nella maggioranza : La Lega di Matteo Salvini continua a raccogliere consensi, raggiungendo così il 34,7%, la percentuale più alta di sempre. Rimane stabile invece il Movimento 5 Stelle al 28,7% (+0,2%), seguito dal Pd con il 16,5% (-0,6%) e Forza Italia con l’8,7% (+0,9%). Sempre più staccati invece, + Europa e Fratelli D’Italia, entrambi fermi al 2,7%, e Leu al 2,1%. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi commissionati dal Corriere della Sera a Nando ...

Tensioni M5s-Lega - Di Maio : “C’è un contratto di governo - dobbiamo rispettarlo” : Il vicepremier "avvisa" gli alleati del Carroccio ma anche chi ha espresso malumore nel suo Movimento per il decreto sicurezza e sul reddito di cittadinanza. Sulla manovra: “È importante dialogare con l’Ue ma non arretriamo di un millimetro”.Continua a leggere

Tensioni M5s-Lega - Di Maio : C'è un contratto di governo - va rispettato - : Il vicepremier, intervistato dal Corriere della Sera , all'indomani dei contrasti sul reddito di cittadinanza richiama l'accordo su cui si basa il governo giallo-verde. Sulla manovra: "È importante ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove Tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Condono - Tensioni nella maggioranza. Sabato Consiglio dei ministri senza Lega : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o, «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi se non ci sarà Salvini»...

Per manovra inizia esame Ue - ma restano Tensioni tra M5s e Lega : Roma, 16 ott., askanews, - Il giorno dopo la manovra, con lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla pace fiscale ricomposto solo in extremis, la maggioranza ostenta compattezza ma gli ...

Manovra - compromesso M5S-Lega dopo le Tensioni : ROMA - Concluso il vertice tra Lega e M5S, ognuno dei due azionisti di maggioranza incassa il suo dividendo dalla legge di Bilancio e dal dl fiscale. La Lega porta a casa la riforma della legge ...

Manovra - Tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Manovra - Tensioni tra Lega e M5s su condono in decreto : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiega la Lega.

Manovra - Tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Manovra - Tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approderà in Consiglio dei ministri questo pomeriggio....

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tensioni sul Def Lega-M5s - vola lo spread (3 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: vola lo spread. Immigrazione, arrestato il sindaco di Riace. L'esercito indonesiano spara sugli sfollati di Sulawesi. (3 ottobre 2018). (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Lega-M5s - Tensioni dopo il vertice ad Arcore : a rischio la nomina di Marcello Foa : Il vertice ad Arcore ha innervosito parecchio i pentastellati che ora potrebbero vendicarsi facendo saltare la nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Alcune fonti vicine a Luigi Di Maio ...