Tennis | Nadal lascia l' ospedale | intervento riuscito

Tennis - Rafa Nadal operato : “è andato tutto per il meglio - ma devo annullare alcuni impegni” : Rafa Nadal si è operato alla caviglia, salterà dunque l’ATP Finals di Londra ed anche l’esibizione di beneficenza prevista in favore delle vittime di Maiorca “Ciao a tutti. Grazie per i messaggi che ho ricevuto ieri e oggi. L’intervento chirurgico alla caviglia è andato bene e da casa vi dico che abbiamo dovuto rinviare l’esibizione di beneficenza prevista in favore delle vittime di Maiorca“. Rafa Nadal ...

Tennis - Rafael Nadal rinuncia alle ATP Finals e si opererà alla caviglia. John Isner al suo posto. Djokovic numero 1 certo a fine anno : Adesso è ufficiale: la stagione Tennistica 2018 di Rafael Nadal è finita con il secondo set della semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il mancino di Manacor ha comunicato la propria rinuncia alle ATP Finals di Londra, affidando a Twitter la spiegazione del motivo. Queste le parole dell’undici volte vincitore del Roland Garros: “Salve a tutti. Scrivo queste parole come fine della stagione. E’ stato un anno ...

Tennis - Rafa Nadal spiega il forfait alle ATP Finals : non solo problemi l’addome - si opererà alla caviglia : ATP Finals di Londra, Rafa Nadal si opererà alla caviglia come rivelato in un lungo post nel quale ha spiegato il forfait londinese Rafa Nadal ha dato ufficialmente forfait alle ATP Finals di Londra, lasciando così spazio all’americano Isner. I suoi problemi fisici sono noti, ma il campione spagnolo ha voluto comunque spiegare attraverso Twitter quanto sta accadendo, con la novità dell’operazione alla caviglia. “Ciao a ...

Tennis - ATP Finals 2018 : definito il quadro dei partecipanti. Dominic Thiem e Kei Nishikori gli ultimi due qualificati a Londra. C’è l’incognita Nadal : Il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in corso di svolgimento sul cemento francese, era l’ultimo appuntamento funzionale alla qualificazione per le ATP World Tour Finals, in programma alla “O2 Arena” di Londra dall’11 al 18 novembre. Le Finals del Tennis maschile, riservate ai migliori otto giocatori del mondo secondo la Race to London, hanno ormai preso forma. Saranno infatti Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander ...

Tennis - forfait di Nadal : Djokovic torna numero uno : A pochi minuti dall'inizio della sfida contro Verdasco, è arrivato l'annuncio di Federer circa il forfait dal Masters 1000 di Parigi: "E' da qualche giorno che avverto dolori addominali, soprattutto al servizio. I medici mi hanno consigliato di non giocare. E' stato un anno non facile per me in termini di infortuni. Non sarebbe stato giusto tornare in campo sapendo di non poter dare il massimo". Dunque lo spagnolo, a partire da domani, ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : i risultati di mercoledì 31 ottobre. Nadal - Raonic e Fucsovics abbandonano - Fognini-Federer agli ottavi di finale : Una giornata decisamente particolare quella che è andata in archivio in Francia, valevole per il Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy. C’era tanta attesa nel veder scendere in campo contemporaneamente due icone come Rafael Nadal e Roger Federer, impegnati nei loro esordi sul cemento transalpino. Le attese sono state deluse per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo, infatti, è stato costretto ad abbandonare il torneo per problemi ...

Tennis - Next Gen : ecco Munar - il pupillo di casa Nadal : Si chiama Rafael Nadal, e oltre a essere il numero 1 del mondo e il secondo giocatore più vincente della storia, è pure l'esempio del giovane connazionale. Il quale si allena proprio a casa del ...

Tennis - forfait di Nadal a Parigi : Djokovic torna numero uno del mondo : Parigi - Rafael Nadal si è ritirato all'ultimo momento dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un infortunio all'addome. Il forfait in extremis di Nadal comporta che da lunedì lascerà il trono ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : forfait di Rafael Nadal - Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì : La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del Tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra ...

Tennis - Fognini debutta a Parigi. In campo anche Federer e Nadal : C'è sempre l'incognita della caviglia destra dolorante, ma Fabio Fognini apre oggi al secondo turno la corsa al "Rolex Paris Masters", ultimo Masters 1000 dell'anno con un montepremi di 4.290.000 euro.

Tennis - classifica Atp : Fognini guadagna una posizione. Nadal resta n°1 : TORINO - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella nuova classifica del Tennis mondiale pubblicata oggi, sempre guidata dallo spagnolo Rafa Nadal . Il campione ligure guadagna una ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Sarà in campo a Parigi-Bercy - mercoledì il rientro : Rafael Nadal è pronto per tornare in campo a quasi due mesi di distanza dal problema fisico che lo costrinse a ritirarsi durante la semifinale degli US Open. Lo spagnolo Sarà infatti in campo in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy in programma da oggi a domenica 4 novembre, l’ultimo 1000 prima delle ATP Finals di Londra. Il numero 1 del ranking ATP, tallonato dal serbo Novak Djokovic che sta avendo un ottimo momento di forma ...

Tennis - Nadal sempre re - Fognini n. 14 : ANSA, - ROMA, 29 OTT - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella nuova classifica del Tennis mondiale pubblicata oggi, sempre guidata dallo spagnolo Rafa Nadal. Il campione ligure ...

Tennis - ranking ATP (29 ottobre) : Rafael Nadal sempre in testa - risale Anderson. Fabio Fognini 14° : Tre cambiamenti di rilievo nella top ten del ranking ATP aggiornato a lunedì 29 ottobre. Il sudafricano Kevin Anderson, grazie alla vittoria ottenuta a Vienna, balza al sesto posto scavalcando il croato Marin Cilic e l’austriaco Dominic Thiem. Al comando rimane sempre lo spagnolo Rafael Nadal che conserva 115 punti di vantaggio nei confronti del serbo Novak Djokovic, più distaccato lo svizzero Roger Federer (6260). L’infortunato ...