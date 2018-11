ilfattoquotidiano

: Tap, decisivo l’incidente probatorio del 18 novembre: in un documento segreto spunta l’ultima speranza per gli atti… - fattoquotidiano : Tap, decisivo l’incidente probatorio del 18 novembre: in un documento segreto spunta l’ultima speranza per gli atti… -

(Di martedì 6 novembre 2018) C’è uncruciale su Tap, sconosciuto ai più. Svela un cortocircuito clamoroso sul gasdotto in arrivo dall’Azerbaijan e il cui tratto finale è in fase di costruzione nel Salento. È la lunga relazione tecnica con la quale la multinazionale del gas, nel2014, si è autoinchiodata all’applicazione della normativa Seveso sul rischio di incidenti rilevanti. Una sorta di ammissione fatta in tempi non sospetti e poi scavalcata a piè pari non tanto dalla stessa società quanto, invece, da tre ministeri e dai giudici del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato, oltre che dai consulenti tecnici della procura di Lecce nell’ambito della prima inchiesta. “Stabilimento”. Una sola parola che vale quanto un gasdotto. Perché fa la vera differenza tra l’assoggettabilità dell’infrastruttura alla normativa Seveso e la sua esclusione. Non una cosetta: è il nodo principale ...