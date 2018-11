: Tajani invita famiglia Asia Bibi - NotizieIN : Tajani invita famiglia Asia Bibi - Cyber_Feed : • Cyber News • #Tajani invita famiglia Asia Bibi - TelevideoRai101 : Tajani invita famiglia Asia Bibi -

Il presidente del Parlamento europeo,, ha annunciato su Twitter di averto ladi, la pachistana prima condannata per blasfemia e poi assolta, al Parlamento Ue. La donna cattolica è ancora trattenuta in Pakistan nonostante l'assoluzione. "Hoto il marito e laa un incontro al Parlamento europeo.Chiedo alle autorità del Pakistan di rilasciare i documenti di viaggio necessari. Le regole europee prevedono protezione per chi è minacciato a causa della propria fede", ha scritto.(Di martedì 6 novembre 2018)