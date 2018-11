Sygic Travel aggiunge l’opzione dedicata ai trasporti pubblici su app e sito web

Sygic Travel : su App e sito Web arrivano i trasporti pubblici : Sygic Travel aggiunge l’opzione dei trasporti pubblici alla propria app e al proprio sito web. Sygic, azienda leader nel settore della navigazione GPS, ha incorporato uno strumento per la pianificazione del percorso che include l’utilizzo dei trasporti pubblici. Gli utenti possono ora pianificare un viaggio che includa una corsa in metro o in tram in centinaia di città in tutto il mondo. Sia Sygic Maps che le app mobili ...

Sygic Travel compatibile con Apple Watch oltre iPhone ed iPad : Sygic, azienda leader nel settore della navigazione GPS, ha rilasciato un aggiornamento della sua app Sygic Travel che introduce il supporto all’Apple Watch. I viaggiatori possono ora utilizzare il loro smartWatch per visualizzare comodamente l’itinerario del giorno corrente, per esplorare i luoghi interessanti situati nelle loro vicinanze o per accedere semplicemente alla lista personale dei luoghi preferiti. Sygic Travel, con la ...