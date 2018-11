Svizzera | il 43% dei giovani musulmani è contro l' Occidente

ilgiornale

: Giovani musulmani: percezione negativa dell'Occidente per il 43% - ticinonews : Giovani musulmani: percezione negativa dell'Occidente per il 43% - bc_emergenza : RT @CCISS_Ministero: A9 Lainate-Chiasso fine traffico rallentato causa ripristino urgente fondo stradale tra Barriera Di Como Grandate (Km… - bc_emergenza : RT @CCISS_Ministero: A9 Lainate-Chiasso traffico rallentato causa ripristino urgente fondo stradale tra Barriera Di Como Grandate (Km 33) e… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Non arrivano segnali incoraggianti dallasul fronte dei. Secondo un"inchiesta realizzata dall'Istituto per i problemi di delinquenza e per la prevenzione della criminalità della Scuola universitaria professionale zurighese di scienze applicate (Zhaw) in collaborazione con quella friburghese di lavoro sociale (Hets-Fr), il 43% dei 17enni e 18enniche risiedono inha una percezione negativa della società occidentale, con quasi il 30% ostile ai"non tradizionali". Dall"altro lato, circa il 45% dei coetanei si ritiene o xenofobo o nazionalista. Quasi la metà deisi dichiara ostile al capitalismo e il 21,7% èlo Stato o le forze dell"ordine.Preoccupa, in particolare, la popolazione musulmana. Il 2,7% dei(da cui vengono esclusi anche quelli che non hanno risposto in maniera seria al questionario) si possono ritenere a tutti ...