Super festa vip per i 4 anni di Monego

Alfonso Signorini dice la sua sulla festa di Fedez al Supermercato : "Sono immagini tristi". Leggi le sue parole : Mercoledì sera ospite a La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha commentato la festa di compleanno di Fedez organizzata in un supermarket milanese. Il direttore di Chi ha lanciato una mazzata contro il rapper...

Fedez al centro delle polemiche e stavolta, nella bufera, finisce anche Leone. Colpa, ancora una volta, della 'battaglia del cibo' andata in onda in una supermercato a Milano che ha indignato la rete e messo il rapper e la moglie Chiara Ferragni sotto accusa. Accuse a cui ha fatto seguito il pentimento. In un video su Twitter, dopo aver chiesto scusa più e più volte e in seguito alle dovute puntualizzazioni da parte dei vertici del Carrefour per ...

Festa al Supermercato - Fedez : ''Ho ricevuto minacce di morte'' : Dopo le polemiche per la Festa di compleanno in un supermercato, Fedez ha spiegato di essere stato minacciato di morte sui social. Il rapper, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha spiegato: ''...

Le conseguenze della festa di compleanno al Carrefour di CityLife organizzata da sua madre e sua moglie Chiara Ferragni continuano a farsi sentire su Fedez: il rapper lamenta un'ondata d'odio che non accenna a diminuire a giorni di distanza dai fatti e che sfocia in insulti violenti, auguri di morte e perfino messa in discussione della sua capacità di essere padre. Il caso è ormai noto: lo scorso 25 ottobre la Ferragni ha organizzato per suo ...

Vittorio Feltri dice la sua sulla questione compleanno di Fedez al supermercato sulla festa delle polemiche celebrata al supermercato da Chiara Ferragni e Fedez, interviene anche Vittorio Feltri. Il direttore parla a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, dove spiega: "La festa di Fedez e Chiara Ferragni in un supermercato? Se dovessi fare un festeggiamento non sceglierei certo un supermercato, mi pare un'idiozia totale. Gli effetti, ...

"La festa di Fedez e Chiara Ferragni in un supermercato? Se dovessi fare un festeggiamento non sceglierei certo un supermercato, mi pare un'idiozia totale. Gli effetti, non a caso, sono stati poco positivi". A parlare è Vittorio Feltri, direttore di Libero, intervenendo al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari."A lei piace Chiara Ferragni?", chiede la coppia alla conduzione. "A me ...