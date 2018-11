Super cure anti-tumore

Brasile - il giudice che ha condannato Lula sarà il Superministro di Giustizia e Sicurezza nel governo Bolsonaro : E' stato il magistrato simbolo della 'mani pulite' versione brasiliana, il Di Pietro sudamericano che dalla sua roccaforte di Curitiba è riuscito a condannare l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva,...

Superbike - GP Qatar 2018 : seconda manche cancellata per motivi di sicurezza - sfuma il record per Rea : Il Campionato del Mondo di Superbike è giunto al termine, ma non è andata esattamente come sperava Jonathan Rea. L’inglese della Kawasaki, dopo la vittoria ottenuta ieri in Gara 1, andava a caccia del nuovo record di punti conquistati in una singola stagione ma si è dovuto arrendere alla decisione della direzione gara. La seconda manche del Gran Premio del Qatar infatti è stata cancellata dagli organizzatori per ragioni di sicurezza, a ...

Sanità - il Super ticket non sarà cancellato. Al palo le cure gratuite per 110 malattie rare : La ministra Giulia Grillo aveva chiesto due miliardi ma il Mef ha detto no. L'aumento del fondo nazionale servirà per il contratto dei medici

Ex Superstrada del Liri - Lazio e Abruzzo insieme per metterla in sicurezza. Ciciotti : ora basta morti : Capistrello. Lazio e Abruzzo insieme per la sicurezza della Strada Statale 690 , spesso al centro di gravi fatti di cronaca. Si terrà a Capistrello, lunedì 1 ottobre, alle 17, al ristorante 'La Villetta', una tavola rotonda con Prefetto, Anas, rappresentanti istituzionali e forze di polizia delle due regioni. Al ...

I programmi di sicurezza Android Superano i 3 milioni di dollari di premi : Tra le soluzioni studiate da Google per aumentare la sicurezza delle proprie piattaforme vi sono i programmi Android e Google Play Security Rewards L'articolo I programmi di sicurezza Android superano i 3 milioni di dollari di premi proviene da TuttoAndroid.

Manovra - nel mirino le aziende farmaceutiche : scure su prezzi Super-farmaci per tagliare i ticket : Le ipotesi del ministro della Salute Giulia Grillo: ricontrattare i prezzi con le aziende farmaceutiche per eliminare ticket 10 euro su visite specialistiche e rimodulare gli altri