Sulla scatola dei cereali solo ragazzi Bambina di 8 anni piega Kellogg' s che

(Di martedì 6 novembre 2018) Il colosso statunitense deida colazione's ha dovuto cedere alle proteste formali di unana di 8, Daliah Lee di Canberra, in Australia, che aveva scritto per lamentare che le immagini sui pacchetti di Nutri-Grain ritraggono soltanto, mentre le ragazze possono anche "fare cose formidabili". I concorrenti Weet-Bix invece ritraggono sui pacchetti siache ragazze, ha sottolineato.Daliah ha minacciato di lanciare un boicottaggio tra le sue amiche e compagne di scuola. E ha infine costretto la's a cedere e a promettere che saranno raffigurate anche ragazze sui pacchetti, a partire dal prossimo anno.La compagnia all'inizio aveva temporeggiato, rispondendo con una lettera in cui si diceva dispiaciuta che a Daliah "non piaceva questo prodotto", aggiungendo che le sue osservazioni sarebbero "inoltrate alla squadra di sviluppo dei prodotti". Ma ...