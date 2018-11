Sulla prescrizione continua il muro contro muro tra Lega e M5s

"Emendamento inammissibile". Sulla prescrizione spunta pure un giallo : Mentre Lega e Movimento 5 Stelle fanno i conti con le tensioni nella maggioranza sui temi più cari alle due anime del governo, Sulla riforma della prescrizione spunta pure un giallo.Perché i deputati pentastellati si sono affrettati a ritirare l'emendamento sullo stop alla prescrizione dal primo grado di giudizioe ne hanno ripresentato uno sostanzialmente identico? Secondo le opposizioni - Pd e Forza Italia in testa - i grillini si sarebbero ...

Il M5s insiste Sulla riforma della prescrizione - la Lega non ci sente. Di che cosa stiamo parlando? : Roma. Con il passare delle settimane è sotto gli occhi di tutti come, all’interno del governo gialloverde, le divergenze prevalgano sulle convergenze, e intorno al dossier giustizia si stia consumando un duello tra leghisti e pentastellati che potrebbe lasciare sul campo una vittima illustre: il dir

Prescrizione - M5s e Lega restano distanti : ritirato l'emendamento Sulla sospensione : La relatrice al ddl anticorruzione Francesca Businarolo del M5s ha ritirato l'emendamento sulla sospensione della Prescrizione. Lo ha annunciato nella seduta delle commissioni Affari...

Qual è il problema - Sulla prescrizione : C'è chi dice che sia un modo per sfuggire alla giustizia, e chi dice che sia un modo per sfuggire ai ritardi della giustizia

Di Maio : Sulla prescrizione troveremo un accordo con la Lega : La prescrizione "per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Sulle cose importanti lo abbiamo sempre trovato, ma deve essere approvato nel disegno di legge anticorruzione". Lo dice il vice premier, Luigi Di Maio, a Radio Radicale aggiungendo che "chi parla di stralcio della norma non dice la verità. Io credo - spiega - che la prescrizione come le nuove ...

Di Maio e Bonafede non mollano Sulla prescrizione : sulla prescrizione "non arretreremo di un millimetro". Lo ribadisce, intervistato dal Corriere della sera, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede secondo il quale "le correzioni leghiste sono copiate da Forza Italia". In giornata dovrebbe arrivare un po' di chiarezza nella riunione dei gruppi del Carroccio e dei 5 Stelle.Anche il vicepremier Luigi Di Maio tiene il punto e a Radio Radicale afferma che la riforma della prescrizione "per noi ...

Il nodo giustizia divide la maggioranza - Bonafede risponde alla Lega : 'Sulla riforma della prescrizione non arretro' : 'Chiederemo l'attivazione del fondo straordinario europeo con la certezza che non ci arrivinop letterine di richiamo perchè spendiamo troppo'. Questo pomeriggio Tria all'Eurogruppo e domani all'Ecofin ...

Alfonso Bonafede : "Sulla prescrizione non arretreremo di un millimetro" : Sulla prescrizione "non arretreremo di un millimetro". Lo ribadisce, intervistato dal Corriere della sera, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede secondo il quale "le correzioni leghiste sono copiate da Forza Italia". In giornata dovrebbe arrivare un po' di chiarezza nella riunione dei gruppi del Carroccio e dei 5 Stelle.l Guardasigilli apre comunque a una soluzione concordata:Mi fa molto piacere che Salvini confermi il valore di quello ...

Ipotesi stralcio Sulla prescrizione. Salvini : dl sicurezza o tutti a casa : Di sicuro, questa storia ha prodotto una brutta frattura tra Guardasigilli e mondo dell'avvocatura. Nella foga, Bonafede si era scagliato contro gli 'azzeccagarbugli' e i penalisti si sono offesi. ...

Ipotesi stralcio Sulla prescrizione. Salvini : dl sicurezza o tutti a casa : Sarà una settimana di discussioni nella maggioranza giallo-verde. E se mai ci sarà una soluzione, non verrà presto. I due vicepremier, infatti, sono all’estero: Luigi Di Maio è in Cina, Matteo Salvini in Ghana. Missioni ufficiali, e strategiche, in rappresentanza dei rispettivi ministeri. Partendo, però, si sono lasciati dietro una scia di recrimin...

DL sicurezza verso la fiducia e M5S frena Sulla prescrizione : Per l'eterogenesi dei fini l'orientamento di Lega e M5S è quello di porre la questione di fiducia al dl-sicurezza da oggi in discussione al Senato. Dal Carroccio spiegano la mossa così: 'Dobbiamo ...