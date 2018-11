Sul digital engagement c' è ancora molto lavoro da fare Un rapporto

Rendere digitale la PA - tutti i problemi da superare. Sullo sfondo un altro conflitto Lega-M5s : Innovare la pubblica amministrazione - e così portare i miliardi di euro in benefici previsti per l'Italia - con le attuali risorse e strutture? Missione impossibile. Parola di Diego Piacentini. Così ...

Italia e India fanno asse Sul digitale - focus Sul tech 4.0 : I due leader hanno ricordato il ruolo svolto dalla Commissione congiunta scienza e tecnologia e la creazione di una Piattaforma Italia-India che ha agevolato la creazione di centri di eccellenza indo-...

Sky Go - la piattaforma presto disponibile per gli abbonati Sky Sul digitale : Il direttore di Sky Media ha annunciato che entro Natale la piattaforma OTT sarà disponibile anche per gli abbonati all'emittente sul digitale terrestre. L'articolo Sky Go, la piattaforma presto disponibile per gli abbonati Sky sul digitale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Arrivo Sky Go Sul digitale terrestre : ecco per quando è previsto : C'è ancora molto da aspettare prima di vedere Sky Go arrivare sul digitale terrestre? La risposta a questa domanda viene data dai colleghi di 'tv.upgo.news', che, grazie all'intercessione di fonti vicine all'azienda, hanno potuto affermare, anche se non ancora confermare, l'Arrivo della piattaforma mobile per il DTT entro questo Natale. Una notizia che farà felici migliaia di abbonati che non sfruttano la visione satellitare e fibra, e che hanno ...

Roma - Convegno Sulla cooperazione digitale Cina-Italia : Entrambe le parti promuovono e danno il loro contributo all'innovazione tecnico-scientifica e all'economia digitale. In futuro, la cooperazione bilaterale in questi campi offrirà ottime prospettive e ...

P.a. - stretta Sull'assenteismo : presto impronte digitali per entrare in ufficio : E' quanto prevede il ddl del ministro Bongiorno che arriva in Consiglio dei ministri. Obiettivo controlli più efficienti sul personale e maggiore efficienza dei servizi

Le funzioni di Digital Wellbeing arrivano Sull’app di Google Home - ma non per tutti : Alcune funzioni di Digital Wellbeing sono arrivate sull'app di Google Home. L'articolo Le funzioni di Digital Wellbeing arrivano sull’app di Google Home, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

Amazon - Google e Facebook. Ecco l'accordo-flop Sulla digital tax europea : LA WEB TAX DI BRUXELLES La Commissione europea ha presentato a marzo una proposta di web tax che prevede un prelievo del 3% sul fatturato dei gruppi dell'economia digitale con vendite Ue superiori a ...

Coppa del Mondo di sci; novità Sulla Gran Risa : sarà tutta digitalizzata : ROMA - L'Alta Badia comincia la lunga volata verso la doppia prova di Coppa del Mondo. E lo fa annunciando una novità assoluta: la Gran Risa sarà tutta digitalizzata. La pista, che ha fatto e continua ...

SCHIO Arriva Digital Meet - il più grande festival italiano Sull'alfabetizzazione digitale : Un Digitale capace di semplificare le nostre vite, di far crescere le aziende del territorio, di contribuire alla costruzione di una nuova economia, un nuovo umanesimo nel quale la tecnologia è un ...

Crescita delle imprese digitali - uno studio di Confartigianato mette la Tuscia Sul podio : Nuove tecnologie e tradizione del saper fare " conclude si fondono in imprese artigiane digitali capaci di stare al passo della progressiva digitalizzazione dell'economia italiana, sostenuta dagli ...

Venerdì è il giorno del Vodafone Happy Friday : sconti Sul sito Nike o una rivista digitale in regalo : Oggi è Venerdì e per tanti è già un giorno felice perché segna l’inizio del weekend, ma per i clienti Vodafone diventa ancora più bello con l’Happy Friday. Infatti l’operatore mobile ormai da tempo ha leggi di più...

La biblioteca più antica al mondo sarà digitalizzata ed i suoi manoscritti saranno conSultabili gratuitamente : ... la Arcadia Fund e la University of California , presto si potrà usufruire di tutto il patrimonio 'librario' presente in questo meraviglioso edificio direttamente dai computer di tutto il mondo, ...

Niente più RSI LA2 Sul digitale terrestre : addio a F1 - MotoGP e Champions League gratis : La TV Svizzera presto si disferà del digitale terrestre, con gravi conseguenze per i conterranei del Nord Italia, che erano soliti appoggiarsi su due canali della RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana). In particolare, sarà dura salutare l'emittente RSI LA2, che permetteva di seguire gratis alcuni degli eventi sportivi F1, MotoGP e Champions League (che altrimenti avrebbero dovuto pagare a peso d'oro). Come riportato da 'tomshw.it', ...