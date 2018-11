Stuprò una ragazza e pestò il fidanzato a Milano | colombiano condannato a 10 anni

I due carabinieri accusati di stupro a Firenze sono stati condannati a sei mesi da un tribunale militare : Marco Camuffo e Pietro Costa, i due carabinieri accusati di stupro da due studentesse americane, sono stati condannati a sei mesi da un tribunale militare per “violata consegna”, cioè l’uso improprio dell’auto di servizio con cui nella notte tra mercoledì

I carabinieri accusati per lo stupro di Firenze condannati anche dal Tribunale militare : Il gip del Tribunale militare di Roma ha condannato a sei mesi di reclusione (pena sospesa) per il reato di violata consegna i due carabinieri, Marco Camuffo e Pietro Costa, coinvolti nel settembre 2017 a Firenze nel caso di violenza sessuale a due studentesse americane dopo averle riaccompagnate a casa al termine di una serata in discoteca.Il giudice ha inoltre assolto i due dall'accusa di peculato militare in quanto ha giudicato come ...

Fermate otto persone per lo stupro di una studentessa fuori da una discoteca a Friburgo : Sta suscitando indignazione in Germania lo stupro di gruppo di una studentessa di 18 anni avvenuto davanti ad una discoteca, due settimane fa a Friburgo. La polizia ha fermato otto uomini, che ora si trovano in custodia cautelare, tra loro sette di nazionalità siriana e un tedesco ma non è ancora chiaro il numero dei partecipanti allo stupro. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti uno dei siriani avrebbe offerto alla ragazza una ...

La polizia di New York si scusa 24 anni dopo per non aver creduto a una vittima di stupro : "Noi ci siamo sbagliati. Desidero scusarmi a nome di tutta la polizia di New York con la coraggiosa vittima dello stupro a Prospect Park". Così il capo della polizia di New York James O'Neill, in un comunicato ufficiale preannunciato via Twitter, ha fatto mea culpa a nome di tutto il corpo di polizia alla ragazza stuprata nel 1994, il cui caso era divenuto molto noto alle cronache perché la polizia non le aveva inizialmente ...

Desirée Mariottini - due fermi per stupro e omicidio volontario : rintracciata una terza persona : L’orrore che si ipotizzava è diventato una certezza. Desirée Mariottini è stata drogata e poi abusata sessualmente quando era in uno stato di incoscienza. A confermarlo sono le indagini condotte dal personale della Squadra mobile di Roma e dal commissariato San Lorenzo. Gli investigatori, dopo una luga notte di interrogatori e audizioni, hanno fermato due uomini. Mamadou Gara, 26 anni e Brian Minteh, 43, senegalesi senza permesso di ...

Accuse di stupro : Ronaldo pronto a una battaglia legale di almeno due anni : Un selfie in auto senza sorriso. Ma Cristiano Ronaldo ostenta serenità. L'inchiesta per la presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga avvenuta nel 2009 non sarà chiusa in tempi brevi. Ci ...

Una testata - le mani al collo - poi la violenza : un altro stupro terrorizza Milano : Un diciassettenne marocchino ieri notte è stato arrestato a Milano, in Viale Monteceneri, per tentata rapina e violenza sessuale nei confronti di una prostituta di orgini moldave.I fatti sono iniziati intorno alle due di notte quando il marocchino avvicinatosi alla donna chiedendole una prestazione l'ha poi aggredita tirandole una testata ed un pugno, fino a stringerle le mani intorno al collo e obbligandola ad avere un rapporto sessuale.La ...

Autista di Uber Stuprò una donna mentre l'accompagnava a casa : "I vantaggi del mio lavoro" : "Abbiamo fatto del buon sesso. D'altronde questi sono i benefici extra del mio lavoro: avere molte belle donne". Questa la deposizione di un Autista di Uber che nel settembre del 2017 ha violentato una donna a Miami. Secondo quanto dal Miami New Times, infatti, l'uomo avrebbe ammesso di aver molestato e poi violentato una ragazza di 26 anni, ma non si sarebbe pentito, dando invece questa giustificazione all'accaduto.Secondo la ricostruzione, la ...

Stupro Firenze - una condanna e un rinvio a giudizio per i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse Usa : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro: questa la prima sentenza emessa dal gup al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, Pietro Costa, ...

Tina Turner : "Il mio inferno con Ike : le botte - le umiliazioni. Il sesso? Una specie di stupro. Tentai il suicidio" : "Vuoi sposarmi?". Nulla di più, nessun gesto romantico. Una domanda diretta e concisa. Così iniziò il matrimonio di Ike e Tina Turner. La proposta del cantante trovò una risposta positiva e da lì inizio l'inferno di Tina. Lei stessa approfondisce i dettagli nel suo libro My Love Story. Alcuni estratti sono stati pubblicati dal DailyMail: "Non volevo sposarlo, ma non avevo molta scelta. Decise che il nostro ...

"Vorrei raccontare a tutti come sei davvero". Rivelata una lettera di Kathryn Mayorga - la donna che ha accusato Ronaldo di stupro : Nuovi inquietanti particolari si aggiungono alla vicenda che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato dalla modella Kathryn Mayorga di averla stuprata nel 2009 a Las Vegas. In una lettera, scoperta dalla Gazzetta dello Sport, l'accusatrice di Ronaldo scrive, rivolgendosi proprio al campione: "Vorrei raccontare a tutti come sei davvero".Secondo un documento pubblicato da Der Spiegel, Mayorga aveva concluso con i legali di Ronaldo un accordo di ...