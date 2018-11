Striscia la Notizia infierisce su Emanuele Fiano | al Tg5 finisce male | su tutte le tv

Striscia la notizia rispolvera la figuraccia più mostruosa di Barbara d'Urso : la clip senza pietà : Striscia la notizia rispolvera - nella rubrica Figure di M. Storiche - un vecchio fuori onda che rivelò nel 2014 una epica figuraccia di Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso . Alessandra Borgia, inviata ...

Striscia la Notizia - a Como arriva la Fedelity Card : se non hai abbastanza punti niente Cresima e Comunione : Una proposta che fa molto discutere quella che arriva da Lurate Caccivio , piccolo comune in provincia di Como , dove Chiara Squaglia di Striscia la Notizia è andata a chiedere delucidazioni sulla ...

Striscia la notizia - paura per Moreno Morello : durante l'intervista - arriva la minaccia in diretta : A Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Moreno Morello prosegue nell'inchiesta sulla truffa della legna da ardere. Ad Albignasego, Padova,, un truffatore, detto "il mistico" perché consegna la ...

Striscia la Notizia continua a perdere la gara degli ascolti con I Soliti Ignoti : cosa succede al tg satirico di Antonio Ricci? : C’è chi vince e c’è chi perde, non in tv dove vincono tutti e non perde mai nessuno. I numeri però, per quanto vittime di interpretazioni, forniscono delle “sentenze”che non possono passare inosservate. E, per dirla alla Lubrano, la domanda sorge spontanea: cosa sta succedendo a Striscia la Notizia? Il programma condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (nella prima fase da Michelle Hunziker), non riesce più ad ...

Lutto a Striscia la Notizia : morto il padre dello storico inviato : Grave Lutto a Striscia la Notizia. Una Notizia choc che ha lasciato tutti sgomenti. Il celebre inviato del tg satirico di Canale 5 Max Laudadio è stato colpito da un grave Lutto in famiglia: come annunciato dal conduttore del programma nel corso dell’ultima puntata andata, quella andata in onda martedì 30 ottobre, è venuto a mancare il padre dell’amatissimo inviato del programma.-- La drammatica Notizia è stata data da Ezio Greggio alla fine ...

Napoli - raid contro Brumotti e la troupe di 'Striscia la Notizia' : tre arresti al rione Traiano : Sono state le immagini di alcuni filmati ad incastrare tre giovani di 20, 21 e 23, che lo scorso 22 gennaio hanno preso parte all'aggressione della troupe di 'Striscia la Notizia', guidata dall'...

La ex Velina di Striscia la Notizia ricoverata in ospedale : “I tre giorni più brutti della mia vita” : “Sto meglio, seppur un po’ debilitata…. Grazie per tutto l’amore che sto ricevendo da voi”, ha scritto sui social network la ex Velina di Striscia la Notizia dopo essere stata dimessa dall’ospedale nella giornata di lunedì 29 ottobre. Poi, in un video, ha spiegato meglio cosa le è accaduto negli ultimi giorni: “Volevo dire che ho passato i tre giorni più brutti della mia vita ma sono finalmente a casa, mi hanno dimesso. Volevo ringraziare il ...

Grande Fratello Vip - l'orrore in diretta su Striscia la notizia : la casa è infestata dai topi : Dalla casa del Grande Fratello Vip arrivano immagini raccapriccianti diffuse da Striscia la notizia. Tra le camere da letto si aggira almeno un topo, avvistato dalle telecamere nel corso della diretta ...

Grande Fratello Vip - c’è un topo nella Casa : la segnalazione di Striscia la notizia : Striscia la notizia: c’è un topo al Grande Fratello Vip 2018 Striscia la notizia è tornata ad occuparsi del Grande Fratello Vip. E nelle ultime settimane ha scoperto che la Casa è abitata da un nuovo, misterioso, inquilino: un topo! Al tg satirico di Antonio Ricci sono arrivate diverse segnalazioni su un animale presente nella […] L'articolo Grande Fratello Vip, c’è un topo nella Casa: la segnalazione di Striscia la notizia ...

Striscia la Notizia - Antonella Clerici e la frecciata alla Isoardi : Valerio Staffelli la premia con il Tapiro : La frecciatina di Antonella Clerici nei confronti di Elisa Isoardi e della sua rinnovata Prova del cuoco non è di certo passata inosservata a tal punto da essere stata premiata da Valerio Staffelli ...

Puglia - appalti di famiglia/ Fornitura di letti : Pinuccio - "in lizza imprese di parenti" (Striscia la Notizia) : Puglia, appalti di famiglia. Ultime notizie Striscia la notizia, l'inviato Pinuccio fa luce sull'appalto per la Fornitura di letto da spiaggia per disabili(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:58:00 GMT)

Striscia la notizia - perché Michelle Hunziker ha lasciato in anticipo a Enzo Iacchetti - a sorpresa - : L'addio anticipato di Michelle Hunziker a Striscia la notizia è stata per molti un fulmine a ciel sereno. La conduttrice svizzera ha lasciato la poltrona a Enzo Iacchetti dopo un solo mese a fianco di ...

Amadeus fa il picco d’ascolti contro Striscia la Notizia : Striscia la Notizia perde ascolti: Amadeus trionfa con Soliti Ignoti Sabato 20 ottobre Amadeus ha battuto Striscia la Notizia con Soliti Ignoti – Il Ritorno. La puntata del gioco a premi del primo canale della Tv di Stato è stata vista da 4.493.000 telespettatori, pari al 21,64% di share, contro i 3.572.000 telespettatori pari al 17,23% che hanno visto il tg satirico di Antonio Ricci condotto dalla storica coppia Ezio Greggio ed Enzo ...

Fedez si scaglia contro Striscia la notizia per la battuta sull'operazione di Leone : Fedez si scaglia contro Striscia la notizia, il fortunato tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 che qualche sera ha fatto una battuta decisamente poco gradevole sul piccolo Leone e sull'operazione che ha dovuto subire all'orecchio. Ad annunciare l'operazione cui si era sottoposto il bambino sono stati proprio i genitori sui social network, attraverso un post molto emozionante, dove hanno annunciato che con il passare del tempo il ...