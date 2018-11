optimaitalia

Strani sviluppi del 5G in Italia: uniti Iliad e Vodafone contro Fastweb

(Di martedì 6 novembre 2018) Per lo sviluppo del 5G insta avvenendo quello che in molti non si sarebbero mai aspettati: vedere ad esempiounite in un a "lotta" comune per la corretta ripartizione delle frequenze. Gli affari in ballo sono così corposi evidentemente da fare in modo che acerrimi rivali sotterrino l'ascia di guerra, almeno per un po' e per una causa più che motivata ed ecco spiegata quale.Il fatto è presto spiegato: come segnalano anche i colleghi di MVNOnews,ha acquisito da Tiscali la licenza 5G per una specifica frequenza, ossia per 40 Mhz nella banda 3.5 Ghz. Nulla di particolarmente sbagliato se non fosse che la vendita è avvenuta ad una cifra molto vantaggiosa, ossia solo 150 milioni di euro. Per intenderci, operatori comema anche TIM e Wind Tre hanno dovuto acquistare proprio le loro bande per cifre ben più onerose, arrivando ad una spesa ...