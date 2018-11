Stella Rossa Liverpool | Sturridge si divora il gol Muslera | papera in Schalke 04

Clamoroso a Belgrado : Stella Rossa-Liverpool 2-0 : Doppietta di Pavkov Risultato incredibile al Marakana di Belgrado: la Stella Rossa batte il Liverpool per 2-0 e riapre clamorosamente i giochi per la qualificazione nel gruppo del Napoli. La squadra di Klopp gioca una partita pessima, va sotto di due reti nella prima frazione di gioco e poi non riesce a rimettere in piedi il risultato. I serbi trovano la prima rete con Pavkov al 22esimo, poi è lo stesso centravanti serbo a raddoppiare sei minuti ...

Champions League - Stella Rossa-Liverpool in diretta su Sky : I Reds si preparano ad affrontare i serbi nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quando e dove vedere la gara. L'articolo Champions League, Stella Rossa-Liverpool in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Intimidazioni a Shaqiri : non convocato per Stella Rossa-Liverpool : Il calciatore dei Reds - di origini kosovare - è stato escluso per la gara con i serbi a causa dell'accoglienza che gli sarebbe stata riservata. L'articolo Intimidazioni a Shaqiri: non convocato per Stella Rossa-Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Stella Rossa vs Liverpool - UEFA Champions League 06-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Stella Rossa-Liverpool, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 18.55: Serbi con lo stesso 11 dell’andata; Manè ancoraa in dubbio nei Reds?La 4^giornata del Gruppo C di UEFA Champions League mette di fronte allo Stadion Rajko Mitic i padroni di casa della Stella Rossa e il Liverpool.Come arrivano Stella Rossa e Liverpool?I Serbi sono praticamente fuori dalla competizione, e anche se ottenessero un punto contro i ...

Video/ Liverpool Stella Rossa (4-0) : highlights e gol della partita (Champions league) : Video Liverpool Stella Rossa (risultato finale 4-0): highlights e gol della partita, valida nella terza giornata della Champions league. Grande poker dei Reds!.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:36:00 GMT)