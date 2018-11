Stati Generali della Green Economy | molta strada ancora da fare per rendere le città

Gli Stati Generali Green Economy lanciano sette proposte per rilanciare economica e occupazione : sette proposte per rilanciare l'economia italiana e l'occupazione attraverso l'economia verde. La settima edizione degli Stati Generali della Green Economy ha preso il via alla Fiera di Rimini

Serena Dandini torna con “La tv delle ragazze – gli Stati Generali” : Nel 1988 Rai3 affida a tre giovani autrici, Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini, il compito di realizzare un programma comico di sole donne. Nasce così LA TV delle ragazze, che concentrava in un’ora il fantasioso palinsesto di un ipotetico network femminile. Un programma che non ha precedenti nella televisione italiana. Dopo una lunga ricerca le autrici mettono insieme un cast che oggi potrebbe essere definito stellare, visto che ...

Il manifesto - poi gli Stati Generali "E se non basta andiamo al Colle" : LEGGI ANCHE Il mondo dei Sì Tav in piazza il 10 novembre Si compone di cinque punti - innovazione, nuovo piano regolatore, città universitaria, industria 4.0 e turismo - sarà pronto per giovedì e poi ...

Torna 'La Tv delle ragazze' con la Dandini : gli Stati Generali a 30 anni dal debutto : Da Carla Signoris nella nuova 'mamma elicottero' a Sabina Guzzanti che uno dopo l'altro 'sfornerà' un Marco Travaglio e una Maria Elena Boschi, aspirante concorrente a Ballando con le stelle. E poi ...

Al via ad Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2018 : 7 proposte per rilanciare l’economia in Italia : Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della Green Economy – formato da 66 organizzazioni di imprese – e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il tema centrale degli Stati Generali della Green Economy 2018, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico ...

La Tv delle ragazze gli Stati Generali su Rai3 : Gli ospiti della prima puntata (Anteprima Blogo) : Giovedì 8 novembre a partire dalle ore 21:15 parte in diretta su Rai3 il nuovo varietà La Tv delle ragazze, gli Stati generali 1988-2018. Trenta anni dopo la messa in onda della prima puntata della Tv delle ragazze Serena Dandini torna sulla terza rete con una grande festa televisiva nel programma che ebbe tanto successo nel mitico canale diretto da Angelo Guglielmi.Al suo fianco lo storico gruppo di autrici formato da Valentina Amurri e ...

La TV delle Ragazze - gli Stati Generali su Rai 3 : il cast : La Tv delle Ragazze compie 30 anni e torna su Rai 3. L'idea nata da Serena Dandini, Valentina Amurri e Linda Brunetta sarà riattualizzata con un remake in onda da giovedì 8 novembre, in prima serata, su Rai 3. Quattro puntate condotte dalla Dandini (che segna così il ritorno in Rai dopo i dissapori del 2011) per cercare di riproporre la satira rosa che esplose sul finire degli Anni '80. Ci sarà spazio per dibattiti, imitazioni, ospiti ed ...

Dal rilancio delle rinnovabili alla promozione della qualità ecologica : gli Stati Generali della Green Economy 2018 : L'edizione del 2018 degli Stati generali della Green Economy, che si terrà ad Ecomondo di Rimini, il 6 e 7 novembre prossimi, si preannuncia con un programma di particolare interesse per i temi affrontati e la qualità dei relatori. È annunciata la presentazione di una Relazione sullo Stato della Green Economy, elaborata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile che, oltre al punto sui settori strategici e un aggiornamento ...

Gli Stati Generali della green economy a Ecomondo 2018 : ... che si svolgeranno il 6 e 7 novembre, saranno dedicate invece a: green city ; Mobilità elettrica e condivisa ; Recepimento Direttive sull'economia circolare ; la nuova Politica agricola comune ; ...

«La nostra lotta è mondiale» : un messaggio dal Brasile agli Stati Generali delle donne di Possibile : Noi, in Brasile, abbiamo attraversato una campagna politica molto difficile , contro il candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro , che rappresenta il fascismo e un Possibile ritorno alla ...

Stati Generali della Letteratura del Sud - dall'8 all'11 novembre a cura di Salerno Letteratura. : dall'8 all'11 novembre , quattro giornate itineranti , Salerno-Cetara-Potenza , di incontri, dibattiti, reading e spettacoli tra Basilicata e Campania, per rendere omaggio a Matera 2019 e rafforzare ...

Un manifesto per una nuova destra : al festival Caffeina gli Stati Generali dei conservatori anti-Salvini : Un manifesto per una destra alternativa a Salvini. Una destra, “laica, realista, autorevole ma non autoritaria, che sia capace di dare risposte concrete alle sfide della modernità”. Lo ha proposto sulle pagine del Foglio Filippo Rossi, direttore artistico del festival Caffeina, e sarà il punto di partenza di Viva l’Italia – Discorsi per un’altra politica, giornata di dibattiti e riflessione all’interno della ...

Forza Italia - rinviati gli Stati Generali con Berlusconi a Ischia per maltempo : Sono Stati rinviati gli Stati Generali di Forza Italia sul tema 'Il Sud riparte con Forza Italia' previsti a Ischia il 27 ed il 28 ottobre prossimi. 'Tale decisione, assunta d'intesa con il Presidente ...

Raccolta differenziata di carta e cartone - Comieco e Regione Campania agli Stati Generali del Sud : ...il suo ruolo di garante del riciclo e dello sviluppo dei servizi di Raccolta.' 'La filiera della carta in Campania ha tutte le carte in regola per rappresentare un valido esempio di economia ...