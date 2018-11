Stanchi dopo poche ore di sonno a notte? Bere acqua potrebbe essere la soluzione | ecco

meteoweb.eu

: Ed eccoli, stanchi dopo la tappa da #Petralia a #Gangi, godersi il meritato riposo nella comoda e calda camera dell… - aldosauro : Ed eccoli, stanchi dopo la tappa da #Petralia a #Gangi, godersi il meritato riposo nella comoda e calda camera dell… - SteCavallaro : RT @twinsbooklovers: Ogni bel libro porta qualche elemento, un’aiuola, un viale, una panchina sulla quale riposarsi quando si è stanchi. An… -

(Di martedì 6 novembre 2018) La disidratazione influisce negativamente su molti sistemi e funzioni del corpo, inclusi l’umore, la performance fisica, le funzioni cognitive e molto altro. La disidratazione a lungo termine o cronica può portare a problemi più seri, come un rischio maggiore di infezioni del tratto urinario e calcoli renali. Ora un nuovo studio, condotto dai ricercatori della Penn State University e pubblicato sulla rivista SLEEP, dimostra che se non ci si sente beneunadi pococolpa della disidratazione. Condotto su oltre 20.000 adulti americani e cinesi, analizzati per le loro abitudini legate ale per campioni di urina, lo studio ha svelato che gli adulti che dormono solo 6 ore a, rispetto alle 8 ore consigliate,ro avere una possibilità maggiore didisidratati. Quindi la stanchezzaunadi pocodovuta anche ...