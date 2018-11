Squalifica Magnini | l’ex nuotatore è furioso | “sono incazzato nero! Io come Cristiano

Magnini Squalificato 4 anni per doping : Stessa pena è stata inflitta al nuotatore Michele Santucci

Doping : Filippo Magnini Squalificato per 4 anni : Quattro anni di squalifica per Filippo Magnini: è questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia (Tna) nei confronti dell'ex campione azzurro di nuoto, a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti (art. 2.2 del codice Wada). L'accusa aveva chiesto otto anni di stop.La stessa pena è stata inflitta anche al nuotatore Michele Santucci, altro ex velocista del nuoto azzurro. Trent'anni di squalifica ...

Magnini Squalificato per 4 anni per tentato uso di doping : Roma, 6 nov., askanews, - La prima sezione del Tribunale nazionale antidoping, presieduta da Adele Rando, ha inflitto a Filippo Magnini quattro anni di squalifica ed altrettanti all'altro velocista ...

Doping - Filippo Magnini Squalificato per 4 anni. Il nuotatore : «Sentenza ridicola» : Quattro anni di squalifica per Filippo Magnini, due volte campione del mondo dei 100 stile libero: è questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia, Tna, nei confronti ...

Squalifica Magnini - l’ex nuotatore è furioso : “sono incazzato nero!” : Filippo Magnini Squalificato per 4 anni per doping, ha inveito contro tale decisione all’uscita da tribunale dopo la lettura della sentenza “E’ una sentenza che era già scritta e per questo sono incazzato nero. Il procuratore Laviani mi ha detto al processo, sbattendo i pugni sul tavolo: ‘Basta, ormai questa è una questione personale’. Parliamo di un accanimento, di una forzatura. Faremo sicuramente ...

Doping - Filippo Magnini Squalificato per 4 anni : Quattro anni di squalifica per Filippo Magnini, due volte campione del mondo dei 100 stile libero: è questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia , Tna, nei confronti ...

Doping - Magnini Squalificato per quattro anni : Tegola per l'ex nuotatore: è arrivata la sentenza della prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping. L'atleta è stato...

Nuoto : Magnini Squalificato per 4 anni : 15.18 La prima sezione del tribunale nazionale antidoping ha squalificato per 4 anni Filippo Magnini.Il due volte campione mondiale dei 100stile libero è stato riconosciuto colpevole di aver violato l'articolo 2.2 del codice Wada (uso o tentato uso di sostanze dopanti) Anche l'altro velocista Michele Santucci è stato squalificato per quattro anni. Ora i due nuotatori potranno ricorrere in appello e, in ultima istanza,al Tas di Losanna. La ...

Doping - Filippo Magnini e Michele Santucci Squalificati per 4 anni : La Procura aveva proposto 8 anni di pena ma il Tribunale antiDoping ha ridotto di 4 anni la richiesta di sospensione per gli ex nuotatori e confermato l’impianto accusatorio. Uso o tentato uso di Doping era l'imputazione nei confronti dei due velocisti che adesso potranno fare ricorso in appello e in un ultima istanza al Tas di Losanna.Continua a leggere

Doping - Filippo Magnini Squalificato per quattro anni : quattro anni di squalifica per Filippo Magnini: è questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia, Tna, nei confronti dell'ex campione azzurro di nuoto, a processo per uso ...

Magnini Squalificato per 4 anni : Quattro anni di squalifica per Filippo Magnini. Questa la sentenza della prima sezione del Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia. L'ex nuotatore, due volte campione del mondo nei 100 metri ...

Doping - Magnini e Santucci Squalificati per 4 anni : Dimezzata la richiesta, otto anni, di squalifica da parte della Procura antiDoping, ma oggi a Roma la prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping, presieduto da Adele Rando, ha inflitto però a ...

Nuoto - Filippo Magnini Squalificato per quattro anni. Arriva la sentenza del Tribunale Antidoping : Filippo Magnini è stato squalificato per 4 anni. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza, riconoscendo l’ex nuotatore colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (cioè uso o tentato uso di sostanza dopanti). Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero era stato indagato dalla procura Antidoping Nado Italia in base agli atti dell’inchiesta della Procura di Pesaro sul caso del ...

Il nuotatore Filippo Magnini ha ricevuto una Squalifica di 4 anni per doping : Il nuotatore italiano Filippo Magnini ha ricevuto una squalifica di 4 anni per “uso o tentato uso” di sostanze dopanti dal Tribunale nazionale antidoping. Magnini ha 36 anni e è stato uno dei più forti nuotatori italiani degli ultimi anni,