Spread BTP Bund a 292 punti | oggi attese le elezioni USA

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Ieri il differenziale aveva chiuso a 289 punti base e Piazza Affari ha terminato in perdita la prima seduta della settmana. oggi , martedì 6 novembre, apertura stabile sopra i 290 punti, mentre l'...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : oggi , 5 novembre,, apertura in lieve calo a 289. Venerdì il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso scendendo ampiamente sotto i 300 punti base, a 290

Lo Spread Btp/Bund apre in calo a 293 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi, in apertura, si colloca a 293 punti contro i 299 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale frena al 3,353% contro il 3,390% di ieri.

Spread Btp-Bund apre in calo a 302 punti : ANSA, - ROMA, 1 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 302 punti base, contro i 304 punti base della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,41%.

Limatura tassi Btp in avvio di seduta - Spread cala a 303 punti : Roma, 31 ott., askanews, - Scambi mattutini in lieve calmieramento sui titoli di Stato dell'Italia, alle prime contrattazioni i rendimenti dei Btp a 10 anni si attestano al 3,45 per cento, con il ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 31 ottobre, apertura in calo a 305. Ieri il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 311 punti base dopo la diffusione dei dati del Pil e l'asta del Tesoro

Piazza Affari piatta dopo il Pil «fermo» con Spread a 305. Asta BTp - tassi record : Per l'Istat l'economia italiana è in una fase «stagnante». In rialzo lo spread BTp/Bund , che era partito in calo, e viaggia ora sopra i 300 punti. In calo anche le altre Borse europee , mentre torna ...