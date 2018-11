Spazio | il 26 novembre Insight scenderà sulla superficie di Marte

Spazio : il 6 novembre il lancio di MetOp-C - il satellite meteorologico europeo per previsioni più precise : Il 6 novembre è in programma il lancio del terzo satellite meteorologico in orbita polare, MetOp-C. Nelle prime ore di mercoledì mattina, MetOp-C di Eumesat – l’ultimo della attuale serie di satelliti in orbita polare per la meteorologia – sarà lanciato dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese. La serie dei satelliti MetOp ha l’impatto maggiore sull’accuratezza delle previsioni del tempo. Eumetsat ospita ...