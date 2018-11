Spagna | il FMI lancia l' allarme per il rischio in crescita

Non solo Italia - da Fmi monito alla Spagna sui conti pubblici : In questo caso, per correggere il tiro, si renderebbero necessarie strette alla spesa pubblica nel momento in cui l'economia andrebbe, invece, sostenuta. Nel dettaglio il piano proposto da Madrid "...

Previsioni troppo ottimistiche sulle entrate fiscali? Il caso Spagna preoccupa l'Fmi : Sono ormai settimane, se non mesi, che l'Italia rimane osservata speciale non solo di Bruxelles ma di tutto il mondo, per il rischio contagio - snobbato da alcuni, considerato da altri - che potrebbe rappresentare nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo con l'Unione europea sulla legge di bilancio.